Al Bano Carrisi e Romina Power sono stati tra gli ospiti più applauditi al 70esimo Festival di Sanremo. Star d’eccezione della prima puntata della kermesse guidata da Amadeus, la coppia si è anche resa protagonista di un siparietto che ha immediatamente fatto il giro della rete prima di esibirsi ed emozionare la platea dell’Ariston e i telespettatori.

In breve, proprio mentre Al Bano e Romina scendevano la famosa scalinata dal teatro, il cantante di Cellino San Marco è inciampato facendo temere per un attimo il peggio al pubblico. Ma per fortuna, con l'aiuto della ex moglie, Al Bano ha ripreso l'equilibrio e insieme hanno raggiunto Amadeus sul palco. Naturalmente la clip è diventata presto virale e anche se sono passati dei giorni, il siparietto è stato commentato nel corso della nuova puntata di Live – Non è la D'Urso.

















Puntata che ha visto tra gli ospiti anche Loredana Lecciso, ex compagna del cantante. Che dopo aver rivisto le immagini di quel momento mandate in onda da Barbara D'Urso ha detto la sua. "Al Bano non stava scivolando…", ha detto dapprima Barbara d'Urso e la Lecciso: "Ma no! Si è detto di tutto. Si è detto che è stato appesantito da Romina…".















"Fermi tutti! ", ha allora esclamato la padrona di casa, che ha subito colto una frecciatina verso Romina nelle parole di Loredana. "Che vuol dire che era appesantito da Romina?", le ha chiesto. La Lecciso ha quindi provato a giustificarsi dicendo di averlo letto sui social: "Ho letto tutti i commenti…Lei si era appoggiata che così era carina la discesa", ha spiegato tra i sorrisi dei presenti in studio.











“In realtà, Al Bano, che è un grandissimo attore, ha fatto una gag che ha provato anche durante le prove – ha aggiunto ancora Loredana parlando di una messa in scena – Posso dire che questa esibizione è stata bellissima e l’applauso dell’Ariston è stato l’applauso di tutti gli italiani”. Si è anche complimentata, quindi, per la performance di Al Bano e Romina ma non è certo riuscita a far dimenticare quella stoccata alla Power…

