Anche chi non segue Amici ormai sa che Alessandra Celentano è un osso duro. Esigente, perfezionista, diretta e anche un po’ aggressiva: da sempre l’insegnante di danza è la prof più temuta dagli allievi della scuola. Ma nel daytime di Amici 19 andato in onda lunedì 10 febbraio ecco una Celentano mai vista prima. E infatti è stata lei stessa a commentare il suo gesto che ha stupito tutti con queste parole: “Sai che io non lo faccio mai”. Ma andiamo con ordine.

Sappiamo già che Javier Rojas si è guadagnato la maglia verde e quindi un posto al Serale ma oggi abbiamo visto la reazione della Celentano. Che quando ha visto entrare in sala prove il ballerino ha voluto elogiarlo in un modo che davvero avrà lasciato a bocca aperta i fan del programma. Ma pare che Javier abbia una marcia in più rispetto a tutti quelli che lo hanno preceduto e la Celentano glielo ha fatto notare in questa occasione.

















Alessandra Celentano è molto felice per il traguardo raggiunto dal ballerino. E appena l'ha visto in sala prove gli ha detto: "Ma che bella maglia verde che abbiamo! Bravo, sono molto felice. Te la sei meritata. Ti dona il verde!". Poi la prof, in vena di complimenti, ha aggiunto che durante l'esame per l'ammissione al Serale il ballerino ha fatto dei giri perfetti.















"Hai dimostrato la tua grande versatilità, che non ce l'hanno tutti i ballerini – ha proseguito la Celentano – Tutti possono fare tutto, ma fare di tutto e molto bene non è da tutti. Non sei mai fuori contesto e hai anche l'anima dell'artista, non sei solo un bravo ballerino tecnico". E ancora: "Hai anche l'intelligenza della danza, la chiamo così, cioè quando uno istintivamente capisce le cose e poi ovviamente deve lavorare. Hai tante componenti tutte insieme ed è per questo che io sono felice che tu sia al Serale, perché veramente te lo meriti. Sei un ballerino che a me piace".











Alessandra Celentano ha poi detto a Javier che questa esperienza gli servirà anche dal pinto di vista umano: “Un domani sarai in una compagnia e dovrai saper ingoiare e mediare. Potrai essere anche il più grande ballerino ma se caratterialmente non funzioni… Sei giovane è vero, puoi sbagliare. L’importante è capire e recuperare, di questo sono molto felice. E vedo che continui a farlo, ti prego continua a farlo”. Andando via, l’insegnante ha abbracciato e baciato sulla guancia Javier. E sottolineato: “Sai che io non bacio mai nessuno”.

