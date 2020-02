Sanremo, la notizia battuta poco fa: adesso è ufficiale. Amadeus e Fiorello al settimo cielo

Sanremo 2020 chiude in bellezza, registrando un nuovo record: la media d’ascolto dell’intera finale è stata di 11.476.000 spettatori con il 60,6% di share. Per trovare una percentuale più alta, occorre tornare alla finale del Festival del 2002, condotto da Pippo Baudo con Manuela Arcuri e Vittoria Belvedere.

La prima parte della serata (dalle 21:32 alle 23:52) è stata seguita da 13.638.000 spettatori con il 56,8% di share, la seconda (dalle 23:57 all'1:59) da 8.969.000 spettatori con il 68,8% di share. Lo scorso anno, l'ascolto medio della finale fu superiore per ascolti e inferiore per share: il Baglioni bis ottenne un ascolto medio (dalle 21:20 alle 1:26, quindi oltre mezz'ora in meno) di 12.125.000 spettatori con il 58,3%.

















Anche il primo Baglioni ottenne una media di spettatori più alta ma uno share più basso, con 12.022.000 spettatori e il 58,41% di share (dalle 21:14 all'1:45). L'eccessiva durata dello show ha ovviamente gonfiato lo share perché non si era mai vista una finale chiudersi alle 2.30 circa. Difatti se date un'occhiata ai valori assoluti, cioè al totale dei telespettatori, vi accorgerete che è di gran lunga più basso del primo Baglioni, dell'ultimo e del primo Conti, del primo Fabio, di entrambi i Morandi e di quello della Clerici.















Ciò non toglie chiaramente che Amadeus possa dirsi soddisfatto, viste le critiche ricevute sino a prima dell'inizio della kermesse canora. Degli altri dati auditel segnaliamo soltanto quelli più interessanti, cioè che Un'estate ai Caraibi proposto da Mediaset in alternativa a Sanremo – un riempitivo, chiaramente, e niente di pretenzioso – ha fatto il 6.2% di share raggiungendo 1.520.000 telespettatori, e che il pomeriggio del Biscione si è mantenuto più o meno sui livelli delle altre settimane.











Amici 19 ha interessato 2.932.000 telespettatori e il 18.4% di share, mentre Verissimo ha toccato i 2.733.000 telespettatori totalizzando il 19.9%. Segnaliamo infine che Prima Festival ha chiuso con il 37.1% raggiungendo 8.988.000 telespettatori. Dominio assoluto Rai insomma per un Festival che conferma di essere ancora una volta l'evento dell'anno.

