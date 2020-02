“Non scompare niente… anzi!”. Sanremo, Elettra Lamborghini e l’incidente hot in diretta: l’imbarazzo di Amadeus

Letteralmente è scomparso qualcosa… il suo vestito! A Sanremo il titolo del brano di Elettra Lamborghini è “Musica (e il resto scompare)”, ma questa volta il resto non è… scomparso. Anzi, potremmo dire che è appunto comparso. Dall’abito generosamente aperto sul petto è spuntato infatti un capezzolo mentre la cantante ritmicamente si muoveva sul palco al ritornello di ‘Musica (e il resto scompare)’. Elettra se n’è accorta e subito ha tirato il tessuto del vestito accostandolo al seno destro ma ormai le telecamere avevano fatto vedere.

Tra l'imbarazzo generale, Elettra Lamborghini si è avvicinata ad Amadeus per ricevere il tradizionale mazzo di fiori di Sanremo e ha ironizzato sull'accaduto: "Musica e il resto… dovrebbe scomparire". Inevitabile la replica del presentatore: "In questo Festival succede proprio di tutto". Un incidente che aveva già rischiato, nella quarta serata di Sanremo, Elodie. L'ex cantante di Amici era salita sul palco con un tubino aderente con coppe rigide che durante l'esibizione hanno rischiato più volte di aprirsi e mostrare il generoso seno della cantante.

















Avvolta in una tuta aderente blu tempestata di brillantini, sin da subito ha fatto capire di aver voluto lasciare ben poco all'immaginazione. Le trasparenze della tutina hanno mostrato tutto il suo lato più sensuale catturando l'attenzione del pubblico. Penultima ad esibirsi tra i Big, 22esima nella classifica generale, Elettra Lamborghini si esibisce per l'ultima volta in questo festival di Sanremo con la sua "Musica (e il resto scompare)".























Stasera buona parte degli artisti in gara scendono dal palco e vanno in platea, così fa anche lei e sull'intermezzo di percussioni sale sul palco anche il direttore d'orchestra a ballare con lei. Infine, proprio per non farci mancare nulla, c'è un piccolo fuori di seno che lei non fa nulla per nascondere. A fine esibizione Amadeus le porta i fiori e dice: "In questo Sanremo succede di tutto".



“La classifica? Non mi interessa. Io sono qui solo per divertirmi”. Parola di Elettra Lamborghini. La “twerking queen” promette un grande spettacolo, che anticiperà una serie di super hit pronte a dominare le classifiche. Ma senza abbandonare la televisione. Nel corso delle 4 serate, Elettra Lamborghini ha presentato il suo inedito e poi, insieme a MYSS KETA, ha cantato Non succederà più di Claudia Mori, nel corso della serata delle cover (e dei duetti).

