È diventata subito virale in rete la simpatica gaffe del giudice di Forum, Melita Cavallo. Entrata nella squadra dei giudici di Forum da un paio di anni, ha fatto sbellicare dalle risate prima il pubblico in studio, poi quello social con quella ‘papera’. Melita Cavallo, dopo la laurea in Giurisprudenza e Scienze Politiche a Napoli e una borsa di studio all’Università di Cincinnati, in Ohio, nel 1970 ha vinto il concorso in magistratura.

Successivamente, ricostruisce Il Giornale, è stata presidente del Tribunale per i minorenni di Roma e giudice minorile a Milano e a Napoli e tra gli incarichi ricoperti c’è anche quello di presidente della Commissione per le Adozioni Internazionali, Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e presidente dell’Associazione Italiana dei Magistrati minorili. Recentemente ha anche scritto un libro, “Solo perché donna”, sulla piaga del femminicidio. (Continua dopo la foto)

















Melita Cavallo ha poi fatto breccia nel cuore del pubblico di Forum, che apprezza il suo “pugno duro” e determinazione con i contendenti durante le cause trattate in trasmissione. E poi la sua innata simpatia. Per esempio aveva suscitato grande clamore quando, non sapendo di essere in onda, la giudice è entrata in studio parlando al telefono. Come se nulla fosse, si era accomodata al suo posto chiedendo persino al giovane vicino a lei di metterle in carica lo smartphone. (Continua dopo la foto)















Una richiesta, sempre a telecamere accese, che aveva lasciato basito il ragazzo e tutto lo studio di Forum. E arriviamo così alla gaffe dell’altro giorno, quando durante Lo Sportello di Forum, lo spin-off pomeridiano e su Rete 4 del programma, una ragazza raccontava i motivi che l’hanno spinta ad allontanarsi dal fidanzato musulmano, negandogli di vedere loro figlio. In quel preciso istante Melita Cavallo decide di versarsi un bicchiere d’acqua. (Continua dopo foto e post)











Forse perché troppo concentrata ad ascoltare o perché il bicchiere era troppo lontano, la giudice ha decisamente sbagliato mira. E l’acqua è finita tutta sul vassoio. La regia ha prontamente staccato l’inquadratura e pochi secondi dopo è tornata su di lei, che sorrideva. Poco dopo ha avvicinato il bicchiere, ci ha riprovato e ha fatto centro tra le risate del pubblico. La clip, nemmeno a dirlo, ha fatto subito il giro della rete. “Ahhahahahah, ma cosa fa?”, “Sto ridendo da 10 minuti”, “Mi ha destabilizzato”, si legge tra i tanti commenti.

