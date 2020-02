GF Vip, che gaffe! Clizia Incorvaia gelata: così Paolo Ciavarro rovina tutto

Nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ continua a tenere banco il rapporto instaurato da Paolo Ciavarro con Clizia Incorvaia. Molti telespettatori ed utenti si aspettano un salto di qualità nel legame che potrebbe portare all’inizio di una vera e propria storia d’amore. Ma il figlio di Eleonora Giorgi ha fatto un passo falso con l’ex di Francesco Sarcina, durante una conversazione avuta la scorsa notte. Una gaffe imperdonabile che rischia di mettere a repentaglio la conoscenza.

Il giovane le ha confidato di volerla portare in un posto che sia decisamente romantico, ma lui ci era già stato in altre occasioni con le sue ex fidanzate. Clizia gli ha subito fatto notare ciò e lui adesso si augura che questo non possa pregiudicare una futura relazione. Andiamo a vedere più nel dettaglio cosa è accaduto. I due erano soli a tarda sera ed hanno iniziato a parlare di cosa potrebbero fare una volta usciti di lì. (Continua dopo la foto)

















Paolo ha invitato ancora una volta la Incorvaia a recarsi con lui a Fregene, una volta conclusasi questa esperienza televisiva. “Un telo e due birre” la proposta del giovane. E lei ha risposto: “Per me andava bene anche un’idea semplice, l’importante è che sia una cosa che non hai mai fatto”. La donna ha fatto intendere che in passato Ciavarro le aveva già raccontato di aver portato ben due sue ex partner nello stesso luogo. La proposta quindi non è stata particolarmente di suo gradimento. (Continua dopo la foto)























Paolo ha provato a cavarsela in qualche modo: “Ma è un’altra cosa completamente”. Successivamente, ha continuato a confessarsi con lei e Clizia ha aggiunto che l’essere diventata mamma l’ha resa una persona più forte e sicura di sé. E sulla percentuale di possibilità che possa formarsi una coppia, a fare un po’ di chiarezza è stato il figlio d’arte: “Manca tanto, hai tempo per decidere o meglio ho tempo per convincerti, giusto?”. Non resta che attendere ulteriori sviluppi. (Continua dopo la foto)

Nelle scorse ore invece Adriana Volpe era stata colpita da una crisi di pianto, dopo aver dialogato con Antonella Elia. La conduttrice non era riuscita a superare il fatto di non essere creduta dalle persone e di essere stata attaccata dalla scrittrice Barbara Alberti. Poi con quest’ultima era ritornato il sereno e la situazione pare che fino ad ora sia molto più tranquilla.

