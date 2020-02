“Ecco i messaggi”. Dopo il bacio a Tiziano Ferro sul palco di Sanremo Fiorello vuota il sacco

Myss Keta ed Elettra Lamborghini hanno infuocato il palco dell’Ariston e poi sono arrivati anche loro. Fiorello e Tiziano Ferro hanno ‘improvvisato’ un siparietto niente male, sotto gli occhi increduli di tutti. L’intento è stato nobile, perché veicolava un autentico messaggio di pace: “Fate l’amore non fate la guerra”, a cui ha fatto seguito un hashtag al vetriolo: #Fiorellostattezitto”. La battuta infelice da parte del cantante ha meritato un giusto chiarimento: lo showman siciliano ha saputo rispondere a tutti non alimentando altro gossip.

Intervistato da Selvaggia Lucarelli, Fiorello ha detto: “Non è giusto darmi del permaloso come se mi fossi arrabbiato per nulla, accetto le critiche, accetto che si dica che non faccio ridere, qualunque cosa, ma Tiziano Ferro ha fatto una cosa che non si fa. Tiziano Ferro un po’ di tempo fa ha detto in tv che le parole hanno un peso ed è vero. Dopo che ha lanciato sul palco l’hashtag #fiorellostattezitto ho ricevuto insulti tremendi per 24 ore. Tu lanci un hashtag dal palco di Sanremo e sai cosa scateni, come se poi fosse colpa mia se ci sono 50.000 ospiti e si fa tardi la sera. Noi parliamo tanto di cyberbullismo e non valutiamo le conseguenze? C’è un vigile che si è suicidato in questi giorni per gli attacchi sul web. […]. (Continua dopo le foto).































E ancora: “Lui è responsabile, lancia un hashtag, lo immagina che i suoi fan lo seguiranno e mi insulteranno. Ha fatto una cosa grave. Ha lanciato una campagna d’odio nei miei confronti, questo devi dirlo, non puoi ignorarlo. Forse è sbagliato chiamare i giornalisti, io non la volevo questa polemica, non mi interessa, ma non posso passare per permaloso per questo, è una cosa troppo seria”. Detto questo, tutto ha trovato la pace in breve tempo, seppur Fiorello abbia preso una pausa dal Festival durante la terza puntata. Ovviamente è spettato al direttore Amadeus rassicurare la stampa, con parole che riuscissero a fare calmare gli animi di tutti e fornire l’assist per la pace. (Continua dopo la foto).









“Tra Fiorello e Tiziano Ferro c’è un fantastico rapporto. Nessuna polemica. Il senso di amicizia e rispetto e di famiglia c’è e lo difendo. Fiorello è in perfetta forma, a me è mancato molto ieri sera, Tiziano fantastico anche ieri, c’è clima bellissimo, mai scalfito neanche un attimo. Tiziano ha capito che quella battuta poteva trasformarsi in una polemica ed ha subito chiarito. Non è che il problema sia finito, è che il problema non è mai esistito”. Per simboleggiare la pace fatta e i rancori messi da parte, cantante e showman hanno coronato la polemica con un bacio: “avevamo detto a un centimetro, guarda che divorzio!”, ha detto ironico Tiziano. (Continua dopo le foto).

Come nello stile del siciliano, Fiorello ha pensato di leggere in sala stampa il messaggio ricevuto ieri notte da Ferro, a corredo di alcune pagine di quotidiano che hanno pubblicato la foto di questo famoso bacio all’Ariston: “Il bel paesone non si tradisce mai, vai Fiore, stammi bene, sono super felice”. E ancora, questa mattina, “siamo due persone intelligenti”, “Sanremo è come un mulino, ci si infarina sempre”, “Fare Sanremo è come fare il prefetto a Palermo”. A quanto pare Fiorello è solito risolvere con un bacio diverse circostanze e vedendo i risultati, molti hanno continuato a seguirne l’esempio. Ovviamente il bacio alla mamma, però, conquista il primo posto nella classifica di un Sanremo ‘in love’.

