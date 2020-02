Quando il Festival di Sanremo sembrava si stesse indirizzando nella massima tranquillità in seguito al chiarimento tra Fiorello e Tiziano Ferro, il duo Bugo e Morgan hainvece fatto esplodere una bomba sulla kermesse musicale. I due sono stati squalificati nella serata di ieri, venerdì 7 febbraio, a causa dell’abbandono del palco da parte di Bugo, in polemica aperta con il collega perché quest’ultimo aveva deciso autonomamente di cambiare il testo al fine di attaccarlo.

Ma in queste ore stanno circolando alcune notizie riguardanti dei retroscena davvero clamorosi. Innanzitutto, il diverbio tra i due ha avuto inizio nella serata Cover, quando Bugo avrebbe “cantato tutta la canzone, non solo il pezzo che doveva cantare lui, facendo anche la strofa ed il ritornello”. Morgan ha aggiunto: “Come quei dilettanti che vogliono andare avanti a tutti per farsi notare e fare i protagonisti. Un gesto di sfida nei miei confronti, un affronto che ha fatto a me”. (Continua dopo la foto)

















Allora Morgan ha preparato la vendetta, concretizzatasi ieri sera: “Ho preparato dei fogli con su scritto il testo del brano e volevo darli in mano alle persone in platea per farlo cantare a tutti. Ma pochi minuti prima di andare in scena ho pensato che la gente la canzone non la sapeva, non avrebbe potuto cantarla e quello che avevo immaginato non sarebbe riuscito. Quindi ho cambiato il testo, l’ho finito sulle scale dietro il palco. Il testo è mio, l’ho scritto io e io lo cambio come voglio”. (Continua dopo la foto)























Secondo quanto riferito da ‘Repubblica’, lui e Bugo avrebbero dato vita ad una rissa prima di salire sul palco dell’Ariston. A raccontarlo sono alcuni testimoni oculari: “Tutto è successo in fretta, pochi secondi prima di entrare in scena. Morgan ha spiegato a Bugo che aveva intenzione di cambiare il testo. Bugo non aveva idea di che cosa avrebbe cantato quell’altro, ma era evidentemente contrario. Gli ha detto di no, che non avrebbe nemmeno dovuto provarci. Morgani si è avvicinato minaccioso, ha perso la testa. E i due hanno cominciato a spintonarsi”. (Continua dopo la foto)

Poi c’è stato il caos totale: “Un corpo a corpo violento, si insultavano e si sentivano le parolacce: ‘pezzo di mer..a’, ‘stro..o’. Eravamo preoccupati che si sentissero in diretta. Bugo ha sputato a Morgan, l’ho visto con i miei occhi, ma se ho capito bene era la reazione ad un morso”, hanno aggiunto coloro che erano presenti all’incredibile scena.

