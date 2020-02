Il Festival di Sanremo sta registrando numeri da capogiro. Dopo il successo degli appuntamenti precedenti, anche gli ascolti della quarta e penultima serata, quella che ha visto la clamorosa squalifica di Morgan e Bugo, sono stati da record. Venerdì sera il Festival di Amadeus è stato seguito in media da 9.503.000 spettatori con il 53,3% di share.

Una percentuale che Sanremo non raggiungeva – in una quarta serata – dal 1999, quando il conduttore era Fabio Fazio affiancato da Laetitia Casta e dal premio Nobel Renato Dulbecco. Nel dettaglio, la prima parte (dalle 21:35 alle 23:54) della kermesse è stata vista da 12.674.000 spettatori con il 52,3% di share. La seconda – dalle 23:58 all’1:59 (in realtà è finito dopo le 2:20 ma l’Auditel rileva fino alle 2) – da 5.795.000 spettatori con il 56% di share. (Continua dopo la foto)

















Il risultato della prima parte è il migliore dal 2013 e nettamente superiore alla prima parte della serata del venerdì dell’anno scorso. Nel 2019, infatti, la quarta serata era stata seguita nella prima parte da 11.170.000 spettatori. Un successo, questo del 70esimo Festival della Canzone Italiana, che ha contagiato anche gli altri programmi di Rai1. In particolare ‘La Vita in diretta’ che, con le dirette da Sanremo, è cresciuto di ben 3 punti in questa settimana. (Continua dopo la foto)















E così la trasmissione di Lorella Cuccarini e Alberto Matano è finalmente riuscita a battere la concorrenza, cioè il sempre seguitissimo Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso. Da settembre a oggi non era mai successo. Dal punto di vista degli ascolti, Carmelita è sempre stata la regina incontrastata del pomeriggio televisivo. Ma non durante Sanremo come dicono i dati che, di sicuro, non avranno fatto piacere alla D’Urso. (Continua dopo le foto)











I dati: mercoledì 5 febbraio, subito dopo la prima puntata di Sanremo 2020 , La vita in diretta ha registrato 2 milioni e mezzo di telespettatori con il 18% di share, mentre Pomeriggio 5 non è andato oltre i 14.77%. Giovedì 6 febbraio Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno totalizzato il 17.33% mentre Barbara D’Urso si è fermata al 15.34%. Risultato simile venerdì 7 febbraio, quando Rai1 è arrivato al 18.26% contro il 14.72 % ottenuto dalla concorrenza.

