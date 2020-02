Serena Enardu al GF Vip è stata criticata dal principio dal pubblico. E nelle ultime ora anche la famiglia di Pago ha manifestato il suo disappunto. Il fratello del cantante, Pedro Settembre, ha detto a Spy che l’ingresso di Serena “non corrisponde a una vera felicità per lui. Da quando è entrata noi in famiglia ci siamo accorti che Pago sta perdendo se stesso. Lei pensa solo alla sua felicità non a quella di mio fratello. Questo atteggiamento io lo qualifico con una sola parola: egoismo”.

La ex di Pago, Miriana Trevisan, ha invece fatto sapere che il figlio Nicola “non guarda più suo padre in tv. Da quando è entrata Serena si è dispiaciuto perché la sorpresa per il papà nella Casa del Grande Fratello avrebbe dovuto essere lui. Mi ha guardato e mi ha detto: «Perché è entrata? Papà doveva giocare da solo. Il gioco era suo e la sorpresa dovevo essere io”. (Continua dopo la foto)

















Nel frattempo Pago e Serena si lasciano andare a riflessioni che riguardano il loro futuro. Il cantante è sembrato molto preoccupato e ha voluto mettere in guardia la compagna su eventuali attacchi mediatici e forse anche familiari che potrebbero minare la loro felicità quando il reality sarà finito. Poi si è sbilanciato e chiesto all’ex tronista cosa pensasse su un possibile matrimonio. (Continua dopo la foto)















“Non voglio che si accendano delle micce da piccole cose – le ha detto il cantante in un momento di relax nella Casa – dobbiamo fare progetti per star bene, quello che ci può far stare meglio lo facciamo”. Poi, col sorriso, ha aggiunto: “Devi essere molto sicura, anche il matrimonio, ti piacerebbe?”. Forse Serena era impreparata e, visibilmente imbarazzata, ha reagito con queste parole. (Continua dopo le foto)











“Lo sai che io non sono per il matrimonio, sono per te” è stata la risposta di Serena Enardu. Certo, un po’ spiazzante perché dalle ultime tutti si sarebbero aspettati un grosso ‘sì’, ma evidentemente sulle nozze la ex tronista, che ricordiamo è stata presa alla sprovvista da Pago, ha la sua idea. Come sugli attacchi che la coppia potrebbe ricevere una volta finito il GF Vip: “A me non interessa quello che dicono gli altri, il peggio è passato”, ha detto al fidanzato preoccupato delle eventuali reazioni fuori.

Sanremo, dopo la squalifica Morgan rompe il silenzio: “Ecco cosa mi ha fatto Bugo”