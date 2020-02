Quarta serata, tutto pronto. Sarà Paolo Jannacci ad aprire la gara dei 24 Big al Festival di Sanremo. Si esibiranno poi a seguire, nell’ordine: Rancore, Giordana Angi, Francesco Gabbani, Raphael Gualazzi, Anastasio, Pinguini Tattici Nucleari, Elodie, Riki, Diodato, Irene Grandi, Achille Lauro.

E Piero Pelù, Tosca, Michele Zarrillo, Junior Cally, Le Vibrazioni, Alberto Urso, Levante, Bugo e Morgan, Rita Pavone, Enrico Nigiotti, Elettra Lamborghini e Marco Masini. Stasera si decreterà anche il vincitore fra le Nuove Proposte: le due semifinali vedranno Leo Gassmann scontrarsi contro Fasma e Tecla contro Marco Sentieri. (Continua a leggere dopo la foto)

















Voteranno le tre giurie: la Demoscopica, la sala stampa e il televoto. Sarà dunque la prima volta che, alla fine della serata, si avrà una classifica generale che ricomprende il voto di tutte e tre le giurie. Tra gli ospiti si avvicenderanno sul palco Ghali, Gianna Nannini – che duetta con Coez sulle note del brano ‘Motivo’, che i due hanno inciso insieme per l’ultimo album di inediti della rocker senese (‘La Differenza’), come confermato dal vicedirettore di Rai1, Claudio Fasulo – poi Tony Renis e Dua Lipa. (Continua a leggere dopo la foto)















Il settantesimo Festival della canzone italiana si sta rivelando un grande successo per Amadeus, che nel corso delle serate sta facendo registrare numeri da capogiro. Ma c’è un altro componente della famiglia Sebastiani che sta facendo un ottimo lavoro in veste di inviata speciale per ”La vita in diretta”. Stiamo parlando di Giovanna Civitillo, ex valletta dell’Eredità e moglie di Amadeus. I due hanno da subito instaurato un feeling straordinario e anche durante le interviste della trasmissione condotta da Alberto Matano e Lorella Cuccarini la complicità tra i due è evidente. (Continua a leggere dopo la foto)









Nella puntata andata in onda venerdì 7 febbraio Giovanna ha fatto incursione all’Ariston per mostrare le prove della quarta serata del Festival di Sanremo, ma ha avuto un piccolo ‘imprevisto’. Vedendola, Amadeus ha bloccato Giovanna prima che potesse entrare in studio: “Non puoi entrare, assolutamente no! Non entrare!”, ha detto il conduttore, in modo che la moglie non potesse vedere la sorpresa che Amadeus sta preparando per questa serata.

Georgina Rodriguez non lo ha detto a nessuno. Si scopre solo ora: “Cosa ha fatto col cachet di Sanremo”