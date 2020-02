GF Vip, Adriana Volpe scoppia in lacrime: il crollo davanti alle telecamere

Momenti di grande difficoltà per una concorrente del ‘Grande Fratello Vip’. Parliamo della conduttrice televisiva Adriana Volpe, la quale sta mettendo in evidenza un carattere particolare. I suoi litigi con la produttrice cinematografica Rita Rusic ed alcuni scontri in generale l’hanno portata a reagire molto male. Infatti è apparsa in lacrime perché sta soffrendo molto il fatto che non sia creduta e che Barbara Alberti stia esprimendo dei pareri negativi sul suo conto.

Durante un dialogo con Antonella Elia, quest’ultima senza volerlo l’ha fatta piangere. La showgirl le ha detto che le sue parole non sempre sono interpretate nella maniera giusta. A quel punto, la Volpe non ce l’ha fatta e in confessionale ha detto: “Che brutto che è quando fai una cosa col cuore e viene letta in un altro modo. Una cosa mi ero ripromessa, di non piangere. Non deve esserci nessuno che ti può ferire”. (Continua dopo la foto)

















La Elia non avrebbe mai voluta farla scoppiare in lacrima, ma le aveva semplicemente fatto notare questa cosa. Antonella ha infatti affermato: “Mi dispiace vederla piangere e così triste. Veramente, mai avrei pensato che Barbara le avrebbe dato il tormento in questo modo”. Un’altra gieffina, Clizia Incorvaia, si è recata nel confessionale e qui si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni più ‘allarmanti’. (Continua dopo la foto)























L’ex moglie dell’artista Francesco Sarcina ha detto: “Adriana per la prima volta sta avendo un crollo, però forse doveva arrivare a questo momento in cui si mostra n…”. Successivamente è però arrivata la notizia che ha reso felice la presentatrice tv. La pace ed il chiarimento con Barbara Alberti si sono concretizzati ed Adriana Volpe è apparsa molto felice di questo. Dunque, tutto è bene ciò che finisce bene. Vedremo se questa tranquillità durerà a lungo. (Continua dopo la foto)

Nelle scorse ore un crollo lo aveva avuto anche Serena Enardu: “Prima ero proprio convinta che quello che avevo fatto era giusto, oggi mi rendo conto che sono passata sopra alla nostra relazione con un trattore, ho distrutto tutto. Facendo male a me, a lui e alla mia famiglia, alla sua. Non oso immaginare cosa può aver provato anche la madre nel vedere il figlio così, mi avrà odiato giustamente. Temptation Island Vip? Sarei da prendere a ceffoni, ma lui sin da subito appena siamo usciti da lì ha trovato il modo di farmi stare tranquilla. Io anche lì ho perseverato”.

