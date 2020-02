UeD, caos in studio. Valentina piange e Tina non si trattiene: “Senza cervello!”. Cosa è successo

Puntata movimentata quella di Uomini e Donne andata in onda venerdì febbraio. È in scena il trono over, quello che regala maggiori emozioni ai telespettatori del dating show condotto da Maria De Filippi. La puntata è incentrata sulle sfilate e una delle dame, Valentina Autiero, sciopera e decide di non votare cedendo la propria paletta ad un’altra dama del parterre.

“E’ in sciopero”, commenta Barbara De Santi scatenando la curiosità di Maria De Filippi. La dama si è sentita risentita per alcuni commenti, poco carini, fatti durante la sua passerella. I giudici di Gianni Sperti, di Anahi e di alcuni cavalieri del parterre che hanno criticato il suo abito non sono state apprezzate dalla dama, che quindi ha deciso di non partecipare alla votazione della sfilata maschile. (Continua a leggere dopo la foto)

















“Il vestito a me non piace, ma le trasparenze, se non hai delle belle gambe con le scarpe che te le mozzano”, aveva detto Anahi, la stilista che si occupa della sfilata di Uomini e Donne. “Io non ho mai criticato nessun voto, – ha detto ancora Valentina – ma la cattiveria detta in quel modo non mi è piaciuta”. Gianni si sente chiamato in causa e commenta: “Si riferisce a me penso”. “Non solo a te Gianni. A te, ad Anahi, al signore lì seduto. Il vestito fa schifo, i gamboni, – ha detto ancora la dama – le scarpe fanno schifo”. (Continua a leggere dopo la foto)















“I gamboni non te l’ho detto”, risponde Gianni a Valentina, che però sembra non voler sentire ragioni. A quel punto arriva la frecciatina di Tina Cipollari, che dopo aver sentito le parole della dama non riesce a trattenersi ed ‘esplode’. “Dovete anche avere lo spirito per accettare le critiche perchè non siete delle modelle di professione. Penso che ognuna di noi, i propri difetti, li vede. Quindi, tu non è che sei 1,80 centimetri”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Hai delle belle gambe, però, probabilmente quel tipo di abito ti penalizzava. Fate proprio pena, veramente. Ma sono questi i problemi della vita? – poi la critica ferocissima – Siete proprio senza cervello e capisco perché siete sole”, commenta Tina lasciando il pubblico e il parterre senza parole.

