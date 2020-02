Classe 1987, Romina Junior l’abbiamo vista al Festival di Sanremo per presentare i genitori, tornati all’Ariston per cantare un inedito come non accadeva dal 1995. Sono passati 25 anni e i due hanno ancora un affiatamento incredibile e chissà che questo non possa essere solo l’inizio di una nuova avventura che porterà i due ad esibirsi in giro per il mondo.

La piccola di casa Carrisi ha preso la bellezza della madre e la determinazione del padre, uno dei cantanti più importanti del panorama musicale italiano. Quando i due genitori divorziarono, Romina Junior aveva solo dodici anni e aveva già fatto i conti con il dolore per la scomparsa della sorella maggiore, Ylenia, sparita da New Orleans il giorno di capodanno, tra il 1993 e il 1994. (Continua a leggere dopo la foto)

















Nata da una famiglia di artisti fin da piccola ha mostrato la voglia di esprimersi attraverso l’arte. Da anni Romina junior racconta storie attraverso le sue fotografie, e ha già alle spalle diverse mostre tra l’Italia e gli Stati Uniti. Ovviamente non poteva mancare la recitazione e il canto. E proprio al canto Romina ha rischiato di dire addio a causa di una malattia. (Continua a leggere dopo la foto)















La ragazza lo ha raccontato a Verissimo, dove è stata ospite insieme ad Al Bano. “Ho avuto problemi serissimi perché avevo un edema alle corde vocali. È stato difficile, ma grazie alle cure di un medico francese sono riuscito a cantare meglio di prima. Quando ho capito che avrei potuto continuare per me è stato un miracolo”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Ho tirato un sospiro di sollievo perché dopo tanti anni di tempesta c’è stata una grandissima giornata di sole. Sono felice e rasserenata. Non capivo alcune decisioni di mio padre, ma ognuno ha un suo vissuto e un modo di voler bene diverso. Ho dovuto mettermi nei suoi panni per capire la sua prospettiva. Ogni tanto discutono, io sono bravissima a spegnere i fuochi”, ha dichiarato Romina commentando il ritorno sulla scena dei genitori.

