“Scusatemi…”. Antonella Clerici in lacrime davanti a tutti. È successo a poche ore dal suo arrivo a Sanremo

Dopo un periodo di tira-e-molla con la Rai, Antonella Clerici torna sul piccolo schermo e lo fa in grande stile. In coppia con Francesca Sofia Novello, Antonella Clerici è in attesa di salire sul palco dell’Ariston. Le ore che ci separano da quel momento sono davvero poche. L’emozione si fa già sentire e proprio durante la conferenza stampa della serata, le parole del nuovo direttore di Rai Uno Stefano Coletta hanno reso indimenticabile questo ritorno. Antonella Clerici non ha trattenuto le lacrime di gioia.

“Antonella è un personaggio fondamentale, da valorizzare e su cui puntare sempre per questa azienda. Vorrei con lei costruire nel mantenimento del suo codice, di leggerezza e profondità, un suo ritorno meno prevedibile. Mi piacerebbe perché Antonella è una donna sorprendente, che sa mettersi in gioco. È una bestemmia che Antonella Clerici non sia su Rai 1 da un anno. Merita di tornare con tutti gli onori, senza se e senza ma”. Le parole di Coletta non fanno che aumentare il pathos per la grande attesa di vedere sfilare Antonella. Lei stessa non trattiene l’emozione: “Scusate, ma queste parole mi emozionano e mi rincuorano. Ho passato un anno veramente difficile. Queste tue parole sono quello di cui avevo bisogno”. (Continua dopo le foto).































Antonella Clerici è una presenza di cui il piccolo schermo sembra non poter fare a meno. E le parole di Coletta lo hanno confermato. La simpatia e l’autenticità con cui Antonella si è sempre posta, si sono sempre rivelati il miglior biglietto d visita. Due ingredienti a cui Antonella ha saputo aggiungere una crescita professionale, che hanno permesso di fare ‘lievitare’ il consenso pubblico. Ormai nessuno può metterlo in discussione: Antonella è amata e seguita da tutti. Prossima alla guida di “Ti lascio una canzone”, Antonella ha detto il suo ‘si’ al Festival di Sanremo 2020, manifestando un’emozione smisurata. (Continua dopo la foto).









E a proposito del suo allontanamento dalla tv, Antonella stessa ha affermato: “All’inizio ho sofferto il distacco dalle telecamere, poi ho pensato che fosse un’opportunità. Mi sono fermata a riflettere e concentrata sugli affetti e sugli amici a cui dedicavo poco tempo. Ho trascorso questo periodo per cercare di capire che cosa mi potesse divertire ancora: in effetti ultimamente in tv non mi divertivo più”. Una decisione presa con la consapevolezza di poter dare ancora il meglio e crescere, al di là di un successo personale che nessuno metterebbe mai in discussione. (Continua dopo le foto).

“C’è bisogno di tornare a una televisione più pulita. Credo che si debba investire sui giovani talenti”. E ha aggiunto:” Lavoro qui dal 1986 ed è normale che ci siano momenti di alti e bassi, per tutti: c’è stato il momento in cui lavoravo moltissimo, c’è stato il momento di Carlo ed ora tocca ad Amadeus. L’importante è continuare a dedicarmi a progetti che mi piacciono, mi divertano e che siano giusti per me. Fai di testa tua e non ascoltare nessuno”. Antonella Clerici non sbaglierà a seguire il suo stesso consiglio e continuare a farne tesoro.

Cristiano Ronaldo sparito dopo Sanremo. Un piano geniale: così ha depistato tutti