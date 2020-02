A Sanremo 2020 Georgina Rodriguez ha illuminato l’Ariston. La compagna di Cristiano Ronaldo (che era seduto in prima fila) è stata una delle co-conduttrici di Amadeus della terza serata del Festival. La modella nata in Argentina ha fatto il suo ingresso sul palco con un abito lungo a sirena, capelli sciolti e un vistoso collier.

Nel dettaglio, Georgina ha indossato un modello a sirena color champagne tempestato di cristalli con scollatura off-shoulder e lunghe maniche aderenti creato per lei dalla stilista Alessandra Rinaudo, Chief Artistic Director di Atelier Pronovias che, come riporta Cosmopolitan, ha raccontato: “Ho studiato la sua femminilità e ho iniziato ad abbozzare un vestito che potesse rappresentare al meglio la sua sensualità ed eleganza – così ho ideato questo abito, che con la sua essenzialità dei tagli e la sua ricchezza dei tessuti ha fatto risplendere Georgina come un gioiello sul palco dell’Ariston”. (Continua dopo la foto)

















E poi quella collana “abbagliante” che appartiene alla collezione Godness Garden di Pasquale Bruni, il marchio di alta gioielleria di cui la Rodriguez è ambassador. Insomma, Georgina era uno spettacolo. Ma quando è entrata, nel boom generale di commenti su Twitter, tanti hanno notato un dettaglio sospetto da quell’outfit strepitoso scelto per scendere la famosa scalinata dell’Ariston. (Continua dopo la foto)















Come riporta Il Giornale, ad avvisto di tanti utenti l’abito fasciante di Georgina ha messo in evidenza un pancino sospetto nella modella, il cui ventre perfetto e scolpito è spesso in evidenza nelle fotografie condivise su profilo Instagram. Per questo motivo le forme viste a Sanremo hanno insospettito il pubblico. “Ma Georgina è incinta?”, si sono domandati molti su Twitter. (Continua dopo le foto)











Per altri invece la presunta pancetta di Georgina Rodriguez sarebbe dovuta a un semplice gonfiore:. “Ha il rotolino identico al mio, l’unica cosa che abbiamo in comune”, ironizza un’utente. Vero è che i rumor sulla nuova gravidanza della compagna di CR7 si susseguono da tempo e periodicamente vengono smentite dai diretti interessati. Lo faranno anche questa volta? Nel frattempo la voce della dolce attesa ha cominciato a circolare con insistenza dopo la partecipazione di lei a Sanremo.

