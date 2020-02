La sua storia con Luigi Mastroianni aveva tenuto incollati milioni di spettatori alla tv. Irene Capuano, occhi profondi e sorriso contagioso, aveva vissuto male quei giorni e peggio la fine della storia con Luigi. Sono passati mesi da quei giorni. Irene Capuano ha trovato la forza di ricominciare e nella sua vita è tornato a splendere il sole.

A confermarlo è proprio l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, in una nuova intervista sul Magazine del programma. E non è la sola novità: da qualche settimana ha iniziato a frequentare l'Accademia di Moda, per diventare stylist. Non solo, nei prossimi mesi ha in programma diverse avventure, tra cui anche il Coachella. In questo periodo ha preferito, però, il silenzio sulla sua vita sentimentale, nonostante i fan le facessero continue domande riguardanti la rottura con Luigi.

















A causa di "una incompatibilità caratteriale impossibile da colmare" era stata la risposta di Irene Capuano che, nonostante tutto, non ha alcun rimpianto e tiene con sé con bel ricordo del Mastroianni: "In ogni caso per me resterà sempre Luigi, il gigante buono". Irene conferma poi il gossip che la vede insieme a un altro uomo dopo la rottura con Luigi: "Sì, c'è una persona ed è la prima volta che lo confesso. Per ora voglio tenere per me il suo nome. È un ragazzo che avevo incontrato la prima volta alcuni anni fa".















L'ex corteggiatrice precisa che questa persona non ha "a che fare con l'ambiente televisivo né con il mondo degli influencer". Ciò che apprezza di lui è la sua semplicità e la sua capacità di tenere a bada il suo carattere difficile.Tra Irene e l'uomo che ora le sta a fianco è avvenuto "un incontro casuale". Lui le ha scritto ed è iniziata così la loro storia.











Irene Capuano, che recentemente ha anche subito un intervento al seno, è ora pronta ad amare di nuovo, lasciandosi il passato alle spalle. Ad aiutarla a voltare pagina ci ha pensato la sua famiglia e le sue amiche Giulia Latini e Nilufar Addati. Con Luigi è comunque rimasto un bel rapporto, sebbene lei non sia intenzionata a instaurare con lui un’amicizia. “Con la sua famiglia, però, ho mantenuto dei bellissimi rapporti. lo e Salvo (fratello di Luigi, ndr) ci sentiamo tutt’ora e per Natale mi sono scambiata dei messaggi anche con la madre”, dichiara la Capuano sul settimanale.

