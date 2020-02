A Sanremo 2020, anche la terza serata, quella dedicata alle cover, è andata. Ad affiancare Amadeus sul palco dell’Ariston, altre due bellezze: Georgina Rodriguez e Alketa Vejsiu. La modella e compagna d Cristiano Ronaldo, seduto in prima fila, si è resa protagonista di un tango sensuale dopo la gag con il conduttore; la conduttrice albanese, invece, ha lasciato il segno su Twitter, tanto che molti hanno chiesto un suo coinvolgimento nella tv italiana. E poi c’è stato il Roberto Benigni show.

Il regista premio Oscar è arrivato sul palco di Sanremo accompagnato da una banda per poi declamare ‘Il Cantico dei Cantici’ ma non tutti da casa hanno apprezzato. “Io ricordo che all’ora di religione (obbligatoria ai tempi) mi dirigevo al bagno. Vado in bagno caro #benigni”, ha scritto qualcuno. E ancora: “Spegnetelo ragazzi. Questo pontificare è noioso quasi quanto i tifosi quando litigano sull’utilità o meno di un giocatore”, “L’omelia di papa Francesco in confronto è un concerto di Marilyn Manson”.(Continua dopo la foto)

















Tra i super ospiti della terza serata, poi, anche Mika, il cantautore libanese, star internazionale e già giudice di X Factor. È la terza volta che lo vediamo all’Ariston: nel 2007 il debutto, quando aveva partecipato con il singolo ‘Grace Kelly’ (“il suo battesimo in Italia” come aveva affermato) e poi, nel 2017 quando aveva portato al Festival la magia del suo show ‘Stasera CasaMika’. (Continua dopo la foto)















Mika, che è attualmente impegnato nel ‘Revelation Tour’ (il 7/2 sarà a Bari, l’8 a Reggio Calabria per le ultime date di 12 concerti in altrettanti palazzetti dello sport), ha cantato i suoi più grandi successi e brani tratti dall’ultimo progetto discografico ‘My Name Is Michael Holbrook’. E ha fatto anche un omaggio a Fabrizio De André con il brano ‘Amore Che Vieni, Amore Che Vai’. (Continua dopo le foto)











Alla fine della sua esibizione e dell’emozionante omaggio a De André, parlando con Amadeus Mika ha ricordato le tappe del suo Revelation Tour: “Il 10 agosto sarò all’Arena di Verona, poi all’Umbria Jazz”. E a quel punto Amadeus, incappando in una gaffe: “Sarai anche a Taormina…”. “Questo non dovevi dirlo…”, lo ha bloccato subito il super ospite. E Amadeus si è scusato (con ironia): “Mi dispiace, sono famoso per le gaffe…”.

“È successo davvero”. Sanremo, Elettra Lamborghini e Miss Keta: momento hot dopo l’esibizione. E i social esplodono