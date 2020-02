La terza serata di Sanremo 2020 ha visto tra i protagonisti la bellissima Georgina Rodriguez. Nata il 27 gennaio 1994 a Buenos Aires e subito trasferita in Spagna, la modella, che è seguitissima sui social con più di sedici milioni di follower su Instagram, è legata a Cristiano Ronaldo dal 2016 ed è mamma della piccola Alana Martina. Georgina ha debuttato in televisione proprio in occasione del Festival della Canzone Italiana guidato da Amadeus.

E ha illuminato il palco dell'Ariston quando ha fatto il suo ingresso. Capelli sciolti, abito lungo a sirena, tempestato di paillettes con ampia scollatura e spacco vertiginoso e una collana da principessa, la Rodriguez ha incantato il pubblico. E il conduttore: "Amadeus in difficoltà con Georgina: non sa come si dice 'bellissima' in spagnolo", si leggeva tra la miriade di tweet piovuti durante il momento di Georgina.

















Amadeus ha accolto la co-conduttrice della terza serata su palco indossando la maglia della Juventus, nascosta dalla giacca e da una sciarpa bianca. "Solo para ti", ha detto da tifoso interista rivolgendosi alla bella Georgina. Ma quella maglia ("La più bella camiseta del mondo", ha detto la modella) nascondeva un "segreto", svelato solo quando lei ha chiesto al padrone di casa di togliersi la giacca.















Riluttante, Amadeus, di nota fede interista, ha tolto la giacca e svelato il retro nero azzurro col nome del giocatore interista Lukaku. In prima fila, ad assistere alla gag e al debutto della compagna, anche Cristiano Ronaldo. Che è stato poi raggiunto da Amadeus per uno scambio di doni: "Ti regalo il gagliardetto della Juve", gli ha detto il conduttore.











Il campione, seduto accanto al figlio di Amadeus, ha ricambiato con la sua maglia della Juve. In quel momento Twitter è praticamente ‘esploso’: boom di commenti per CR7 all’Ariston. E come sempre i telespettatori più social a cui non sfugge mai niente hanno notato un dettaglio, come riporta Leggo: “Ma Cristiano Ronaldo indossa il fermacravatte, andava negli anni 40!”. Ancora: “Ecco perché Amadeus ha scelto Georgina, così potevano inquadrare Cristiano Ronaldo” e “Fategli un’altra inquadratura, potevate invitare direttamente lui”.

Sanremo, la sua è stata una serata magica, tra balli e gag. Ma com’è Georgina Rodriguez senza trucco?