Simona Molinari, chi è la cantante che si esibirà con Raphael Gualazzi a Sanremo

Archiviate almeno per il momento alcuni episodi verificatisi ieri, soprattutto a causa dell’infelice battuta di Tiziano Ferro su Fiorello, ora è praticamente tempo di fiondarsi sulla terza serata del Festival di Sanremo. I 24 concorrenti in gara duetteranno con altri artisti dando vita alle ‘Cover’. Infatti, si canteranno brani famosi di altri cantanti. Tra i protagonisti di oggi, giovedì 6 febbraio, avremo anche Raphael Gualazzi, il quale intonerà ‘E se domani’ di Mina.

Ad accompagnarlo nella performance ci sarà la collega Simona Molinari. Andiamo a conoscerla più da vicino. Lei è nata nella città di Napoli nel 1983, ma ha vissuto a L’Aquila. La musica è sempre stata nel suo sangue, visto che a soli 8 anni ha deciso di iniziare a studiare canto. Tra le sue passioni spicca il jazz e, una volta conclusa l’esperienza al conservatorio, Simona ha iniziato ad esibirsi in alcuni locali e piano bar. Prima di avventurarsi in un’esperienza interessante. (Continua dopo la foto)

















Nel 2008 ha partecipato infatti a Sanremolab e nel 2009 al Festival con ‘Egocentrica’. Nello stesso anno è riuscita a conquistare il Premio Lunezia come miglior album d’esordio e nel 2010 è stata riconosciuta come la miglior giovane cantante dei Wind Music Awards. Nel 2015 ha raggiunto un traguardo molto importante a livello personale. Ha infatti dato alla luce la sua prima figlia, diventando quindi mamma. La Molinari non ha subito rivelato il nome del padre della bimba. (Continua dopo la foto)























Si pensava che Peter Cincotti fosse il suo compagno, ma tale notizia non ha mai trovato conferme. Nel 2019 si è invece unita in matrimonio con Giovanni Luca Zammarchi, confermando quindi che quest’ultimo fosse il papà della piccola. Dall’ottobre del 2018 lei ha anche preso parte alla trasmissione ‘Cr4 – La Repubblica delle Donne’, condotto su Rete 4 da Piero Chiambretti. Qui l’artista fungeva da ospite fisso musicale. Nell’estate dell’anno precedente era invece stata ospite dell’Umbria Jazz. (Continua dopo la foto)

A proposito di Sanremo, in quello ‘Giovani’ del 2009 Simona Molinari è riuscita ad ottenere la finale ed ha duettato con la grande artista Ornella Vanoni. Nel 2013 aveva portato in gara i brani ‘Dr. Jekyll Mr. Hyde’ e ‘La felicità’ piazzandosi al tredicesimo posto nella classifica finale. Come duettante aveva scelto il chitarrista e docente italiano Franco Cerri, mentre insieme a lei formava il duo il cantautore americano Peter Cincotti.

