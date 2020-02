Nella serata di ieri, mercoledì 5 febbraio, Tiziano Ferro è stato criticato sul web per una frase detta ad Amadeus e che aveva come obiettivo Fiorello: “Ama è l’una, vogliamo fa’ qualcosa domani? Hashtag Fiorello statte zitto”. Ma non tutti l’hanno pensata così, infatti alcuni utenti lo hanno ‘osannato’ per quelle parole: ““Tiziano voce del popolo, io non arrivo a mezzanotte”, “Tiziano che dice che si è fatta una certa e che è colpa di Fiorello lanciando #Fiorellostattezitto: voto altissimo”.

Ed altri ancora: “#FiorelloStatteZitto come inno di vita da qui fino alle 3 del mattino di domenica che diranno chi vince”, “E se lo dice Tiziano noi muti e lo twittiamo pure #FiorelloStatteZitto”. Nelle scorse ore l’artista aveva anche illuso praticamente tutti facendo intendere che si sarebbe esibito molto prima stasera. Invece, tramite una sua storia pubblicata sul noto social network Instagram, Ferro ha manifestato tutta la sua delusione. (Continua dopo la foto)

















Dunque, il cantautore 39enne lo vedremo nuovamente all’opera in tarda serata. Ecco cosa ha infatti scritto: “Niente, anche stasera sono stato posizionato in scaletta dopo mezzanotte. Scusate per la story precedente, mi era stato detto sarei passato prima, ho scritto preso dall’entusiasmo”. Inoltre, l’artista originario di Latina ha postato l’hashtag #sorry accompagnato da due emoticons molto tristi, a dimostrazione del suo umore non alle stelle. (Continua dopo la foto)























A proposito della sua battuta su Fiorello, Amadeus aveva commentato così l’episodio: “La battuta forse non è riuscitissima, ma credo che Tiziano abbia la sensibilità di capire quanto la presenza di Fiorello illumini il Festival, quindi io lancio #fiorelloparlaquantovuoi. Fiorello ci è rimasto male? So che è andato a giocare a tennis a Bordighera. A tutt’oggi ancora non l’ho sentito. Credo che Tiziano e Fiorello si sentiranno, ma non creerei un caso: il Festival è vincente grazie a tutti quanti”. (Continua dopo la foto)

Ed il direttore artistico della kermesse canora più famosa in Italia aveva concluso il suo intervento in conferenza stampa, aggiungendo: “La stanchezza fa brutti scherzi, è colpa mia aver programmato Tiziano Ferro così tardi”. Ma nemmeno stasera Amadeus lo agevolerà, facendolo esibire immediatamente. I fan di Tiziano dovranno attendere nuovamente la notte per vederlo cantare. Chissà se non sia una sorta di ‘punizione’ per ciò che ha detto.

