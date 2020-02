Ha appena 15 anni, ma Deva Cassel, figlia della bellissima Monica Bellucci e dell’attore Vincent Cassel, al suo debutto pubblico ufficiale come testimonial di Dolce e Gabbana, è già una stella. In queste ore la casa di moda ha rilasciato il video dello spot del profumo Dolce Shine, registrato questa primavera, e Deva ha già raccolto migliaia di commenti entusiasti.

La somiglianza con la madre è notevole. Capelli scuri e lunghi, un viso dai tratti raffinati e praticamente perfetti e occhi profondi che bucano lo schermo. La maison italiana, che l'ha scelta come protagonista della campagna per la nuova fragranza primaverile, ha dunque trovato la sua nuova musa. Nello spot, Deva passeggia con il suo abito di pizzo bianco tra i vicoli di Ravello, in Costiera Amalfitana.

















Deva è stata infatti scelta nella campagna di lancio del nuovo profumo firmato dagli stilisti italiani e, come location, i registi del video hanno scelto Ravello, gioiello della costiera amalfitana. La scelta della maison è caduta su Deva Cassel, primogenita di Vincent Cassel e Monica Bellucci che ha posato tra i meravigliosi giardini pubblici della Principessa di Piemonte, l'hotel Palazzo Avino (tra i più prestigiosi 5 stelle lusso al mondo) le vie del centro storico, via dei Rufolo e piazza Vescovado.















Numerosi i residenti e i turisti che all'epoca di erano soffermati nei pressi dei set en plein air ad ammirare la grazia della giovanissima modella guardata "a vista" da sua madre. Deva guarda 'obiettivo del fotografo tra le suggestive stradine della città della musica in cui è in sosta un caratteristico carretto giallo, carico di fiori: gelsomini, girasoli, margherite e, naturalmente, peonie.









Deva è la primogenita della Bellucci, che ha avuto da Cassel anche Leonie, dodici anni. “Se una delle mie figlie volesse fare il mio stesso percorso professionale direi di sì. Spero che abbiano una passione, che può essere anche quella di aprire una bella panetteria con del pane buono e fresco. La cosa importante è fare cose che ci riempiano l’esistenza, che ci facciano svegliare la mattina con il piacere di farle”, aveva raccontato la modella e attrice in un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin di Verissimo.

