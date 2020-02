I Vip del Grande Fratello sono chiamati ad esprimere la propria creatività, cosi divisi in coppia si dedicano all’arte della scultura con l’argilla. Per alcuni è uno spunto per esternare le proprie capacità, come Patrick che si dedica a una ricostruzione perfetta del viso di Antonio, ribattezzato: TutanZequila.

Per altri, come Antonella e Michele è una sfida quasi impossibile; per altri ancora è un pretesto per giocare e scherzare come Pago e Serena che, dopo un primo momento di serietà e impegno, vengono travolti dal desiderio impellente di stuzzicarsi e provocarsi. La prima a iniziare è Serena, che timidamente, passa un dito sporco di argilla sul viso di Pago, ma lui non ci sta e trasforma il volto di lei in una maschera.

















Dopo un primo momento d'incredulità Serena si alza e inizia a rincorrerlo per tutta Casa sotto agli sguardi divertiti degli altri inquilini. Il tempo a loro disposizione è finito e un'altra coppia si dedicherà a breve ad una nuova scultura. Dopo i sorrisi, il pomeriggio di Serena è diventato buio. Era su un divano della Casa accanto al fidanzato, quando è scoppiata a piangere e ha spiegato di sentirsi in colpa per ciò che ha fatto. Poco dopo il GF l'ha chiamata in confessionale.















Un confessionale di lacrime quello dell'ex volto di Temptation Island, che ricordando il periodo della rottura non è riuscita a trattenere le lacrime. "Prima era proprio convinta che quello che avevo fatto era giusto, oggi mi rendo conto che sono passata sopra alla nostra relazione con un trattore, ho distrutto tutto. Facendo male a me, a lui e alla mia famiglia, alla sua".









“Non oso immaginare cosa può aver provato anche la madre nel vedere il figlio così, – ha detto ancora in lacrime la Enardu – mi avrà odiato giustamente”. La Enardu è amareggiata e pentita dell’epilogo a Tempation Island Vip: “Sarei da prendere a ceffoni, ma lui sin da subito appena siamo usciti da lì ha trovato il modo di farmi stare tranquilla. Io anche lì ho perseverato”.

