“Voglio la verità!”. Uomini e Donne, Maria De Filippi perde la pazienza in studio: qualcosa non torna

Tensione in studio oggi a Uomini e Donne. Ad accendere la miccia, durante il trono over, è stata a sorpresa Maria De Filippi. La padrona di casa, pronta a riaccogliere in casa Ida Platano dopo il matrimonio annunciato e poi ritrattato, ha avuto toni decisi nel commentare la storia tra Diana e Luca Palazzolo: Maria De Filippi vuole vederci chiaro.

Tutto è iniziato quando Maria De Filippi ha chiesto a Diana perché stesse piangendo, e lei, che in quel momento non c'entrava niente con ciò di cui si stava parlando, ha confessato di non aver reagito bene alle parole di Luca. "Siamo – queste le parole di Diana – una trasmissione in cui ci esponiamo davanti a tutti. Se tu ti vergognavi non me le dicevi queste cose!".

















Luca ha spiegato che si vergognava solo del comportamento tenuto la scorsa volta. I due sono andati avanti a parlare per molto tempo, quasi come se ci fosse del non detto da parte di entrambi, tant'è che Maria a un certo punto ha fatto una domanda diretta a Luca: "A te Diana piace ancora?". "Per Diana – così ha risposto il Cavaliere – ho avuto un sentimento forte, ma non riesco [a farmela piacere come prima, ndr]: è una cosa di preservazione".















Parole che non sono piaciute per niente agli opinionisti: "Ti sgamiamo subito!", ha esclamato Gianni Sperti; ancor più polemica Tina Cipollari: "La vede talmente pulita che lui non va oltre perché ha paura di farle del male. Baci appassionati, poi si ferma… Ma vai vai!". Simone non ha fatto neanche un passo indietro e, per quanto le critiche fossero diventate pesanti, ha continuato a ribadire il suo pensiero: "Ho detto che Diana ha una presenza fisica molto delicata!".











Maria De Filippi si è anche soffermata sulle parole che Simone ha usato nei confronti di Valentina Autiero. La conduttrice non si capacitava di come mai Valentina non dicesse niente e a un certo punto le ha chiesto chiaramente se i fatti stessero così. La discussione si è conclusa però non parlando di lui e Diana ma di lei e Luca: “Luca – queste le parole della conduttrice –, tu sei sicuro che tu e Diana non vi troviate… Perché Diana parla sempre con Luca e Luca sempre con Diana…”.

