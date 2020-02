Nel terzo appuntamento di oggi, giovedì 6 febbraio, il Festival di Sanremo prevederà la serata dedicata alle cosiddette ‘Cover’, ovvero l’esibizione di brani celebri da parte dei concorrenti insieme ad un collega scelto dagli stessi. L’artista Levante ha deciso di andare oltre, infatti saranno ben due le cantanti che la supporteranno. Se Francesca Michielin è conosciuta praticamente da tutti e non ha quindi bisogno di presentazioni, un accenno a parte lo merita Maria Antonietta.

Le tre canteranno 'Si può dare di più' di Umberto Tozzi, Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri. Ma ritornando a Maria Antonietta, il suo vero nome è Letizia Cesarini. Lei è nata nella città di Pesaro nel 1987 ed a partire dai 18 anni ha cominciato a dedicarsi alla musica. Il suo debutto assoluto ha avuto luogo 13 anni fa, ovvero nel 2007, in veste di voce e chitarrista del duo 'Young Wrist'. Tre anni più tardi è però avvenuta la prima grande novità.

















Nel 2010 ha infatti dato vita al suo primo disco, completamente autoprodotto, con il nickname 'Marie Antoinette'. Il suo disco si chiamava 'Marie Antoinette wants to suck your young blood' ed era contraddistinto dal punk e dall'uso dell'inglese. Nel 2012 è poi arrivata la versione italiana, infatti è uscito l'album 'Maria Antonietta' grazie alla produzione dell'artista Brunori Sas. Questo album è riuscito ad ottenere un grande risultato negli ambienti indie, soprattutto grazie al brano 'Quanto eri bello'.























Successivamente è approdata all'etichetta 'La Tempesta' e nel 2013 ha presentato il singolo 'Animali', assieme alla cover di 'Non ho l'età' di Gigliola Cinquetti. Più recentemente, nel 2018 ha iniziato una collaborazione con i Tre Ragazzi Allegri Morti e poco dopo ha dato vita al quarto disco, intitolato 'Deluderti'. Nello stesso anno ha pubblicato anche il suo primo libro, dal titolo 'Sette ragazze imperdonabili', edito da Rizzoli.

Questa opera è caratterizzata da poesie, racconti e collage. Ecco come Maria Antonietta aveva annunciato su Instagram la sua presenza al Festival di Sanremo: “Ladies and gents: il 6 febbraio sarò al Festival di Sanremo. Canterò una canzone insieme a Levante e Francesca Michielin. Quando Claudia mi ha invitata, ho pensato che fosse una proposta così pazza, che non avrei mai potuto rifiutare. Per me è molto emozionante poter condividere con altre due ragazze uno spazio del genere, capita così di rado, e mi sento orgogliosa di farlo”.

