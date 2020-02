“Lo farò stasera”. Sanremo, l’annuncio di Tiziano Ferro fa scoppiare la rete

Tiziano Ferro è tra le punte di diamante di questo Festival di Sanremo. Il cantante di Latina, sarà presente in tutte e cinque le puntate. Ieri ha coinvolto il pubblico con la sua voce e, subito dopo, conquistato la rete con la sua ironia lanciano l’hashtag #fiorellostattezitto dal palco di Sanremo e i social rispondono. “Ama è l’una, vogliamo fa’ qualcosa domani?”, ha detto il cantante rivolgendosi al presentatore del Festival, Amadeus, in chiusura della seconda serata del Festival.

Poi, scherzando, ha aggiunto: "hashtag Fiorello statte zitto". Nemmeno a dirlo, su twitter #fiorellostattezitto è diventato di tendenza in poche ore e tanti, oltre ad aver apprezzato la simpatia di Tiziano Ferro, hanno condiviso il suo pensiero sulla maratona Sanremo con un sorriso.

















"Tiziano voce del popolo, io non arrivo a mezzanotte", "Tiziano che dice che si è fatta una certa e che è colpa di Fiorello lanciando #Fiorellostattezitto: voto altissimo", sono alcuni dei commenti che si leggono su twitter. E ancora: #FiorelloStatteZitto come inno di vita da qui fino alle 3 del mattino di domenica che diranno chi vince", "E se lo dice Tiziano noi muti e lo twittiamo pure #FiorelloStatteZitto".















Quella di oggi per Tiziano Ferro sarà una serata speciale. Il cantante, stasera, si esibirà infatti in Amici per errore, suo nuovo singolo per la gioia dei fan che, avranno di che divertirsi. Non appena si è diffusa la rete è partito in fatti un tam tam sui social che, nel giro di poco, ha raggiunto milioni di fan. Quello con Tiziano Ferro però non sarà l'unico motivo di attesta. Tra gli altri ospiti che saranno a Sanremo 2020 per la terza serata anche Roberto Benigni, il cui cachet ha fatto particolarmente discutere, Mika e l'ospite internazionale Lewis Capaldi. Saranno presenti anche Gaia Girace e Margherita Mazzucco, le due attrici protagoniste de L'amica geniale.











Stasera saliranno sul palco dell’Ariston tutti e 24 i BIG, mentre non vedremo le Nuove Proposte. Moltissimo dei concorrenti in gara porterà con sé un ospite per cantare una cover dei brani più popolari dei vari Festival di Sanremo. Da Myss Keta, che canterà con Elettra Lamborghini, fino a Dardust con Rancore, si prospetta una serata ricca di ospiti.

