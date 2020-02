UeD, è delirio totale in studio. Barbara ‘fuori di testa’: volano biscotti e scarpe

Le anticipazioni avevano rivelato che quella di oggi sarebbe stata una puntata col botto. E così è stato. A Uomini e Donne entrano Ida e Riccardo e si ripercorrono le tappe del loro amore. Da quando sono state diffuse le anticipazioni del programma, la curiosità dei fan è cresciuta a dismisura.

I due sono entrati in studio sorridenti e soprattutto mano nella mano in studio. La storia tra i due procede, tra alti e bassi, ma all'orizzonte, come invece si vociferava da qualche settimana, neanche l'ombra. I due battibeccano in studio per futili motivi, come i mancati auguri di Riccardo a Gemma per il suo compleanno e un invito mancato il giorno di Natale, ma alla fine Maria De Filippi invita i due a ballare e a restare in studio per assistere alla puntata.

















Come sempre il trono over riserva dei siparietti che movimentano le puntate e, complici Gianni Sperti e Tina Cipollari con i loro commenti pungenti, l'attenzione per il parterre del programma è sempre altissimo. Protagonisti della puntata Barbara De Santis e Marcello. La scorsa settimana i due sono usciti, ma a quanto pare, durante questi ultimi sette giorni, Marcello sarebbe "sparito".















A questo Barbara dice di voler chiudere la conoscenza, ed è qui che inizia lo 'spettacolo'. Marcello non sembra preoccuparsi troppo delle parole della dama e dopo aver ascoltato le sue parole commenta con un velenosissimo: "Vabbè, tanto la rottura di palle è maggiore del piacere". Dopo la lite Marcello si volta da Mattia (che lo aveva messo in guardia da barbara) per dirgli: "Avevi ragione tu". A quel punto la dama non ci vede più e gli lancia un biscotto addosso, poi si alza dalla sedia con foga, cade e va a sedersi nuovamente nel parterre.









“Tu non ci stai di capoccia. Devi andare da un buon medico. Sei una delle donne più pericolose che ho incontrato”, ha detto Marcello. Ma Barbara attacca ancora, si leva una scarpa e gliela tira addosso. “Sei falso perché tu volevi andare avanti. Mi dicevi: ‘Sei una donna frizzante, Anna è troppo legnosa, Antonella è troppo classica’. E che io ero la tua donna ideale. E adesso mi dici queste cose perché ti ho detto che volevo chiudere?! Io sono scomoda perché vi smaschero tutti”, ha concluso la dama. (il video della lite)

