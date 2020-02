Francesco Gabbani: è Giulia la nuova fidanzata del big di Sanremo

Uno dei big in gara che ieri ha sfornato una performance stratosferica è senza ombra di dubbio Francesco Gabbani, risultato primo in classifica nella graduatoria generale mostrata da Amadeus a fine serata. Lui è stato legato sentimentalmente per tanti anni con la tatuatrice Dalila, con la quale ha anche convissuto nella città di Carrara. In un’intervista rilasciata a ‘Today’, l’artista che ha portato in gara il brano ‘Viceversa’ ha confessato di non essere più fidanzato con lei.

Infatti, la canzone proposta alla kermesse musicale più importante d'Italia è dedicata alla sua nuova dolce metà, che si chiama Giulia. Francesco non ha voluto aggiungere molti dettagli sulla donna, anche se molto probabilmente si tratta di una persona non nota al mondo dello spettacolo. Il vincitore di 'Sanremo Giovani' con 'Amen' e del Festival dei 'grandi' con 'Occidentali's Karma' ha ammesso di essere un uomo felice.

















Il cantautore 37enne ha affermato davanti alla giornalista: "L'amore per me va bene, sono fresco di un nuovo incontro sentimentale nella mia vita. Sono contento di avere al mio fianco Giulia. Vi dico solo questo". Incalzato dall'intervistatrice, Gabbani ha confessato che la sua canzone è in parte dedicata alla sua partner. Anche se ha poi fornito ulteriori spiegazioni, precisando che il suo brano fa riferimento a qualsiasi forma di amore.























"Sicuramente questa canzone è anche per lei. Viceversa è per le persone che si amano anche se in questo brano c'è un senso universale del concetto di amore", ha concluso l'artista. Dalila e Francesco hanno comunque avuto una liaison d'amore molto importante. La sua ormai ex fidanzata lo conobbe grazie all'ex cognato Filippo e lo sostenne sempre durante il suo percorso musicale. Il salto di qualità del cantautore è avvenuto dopo i 30 anni.

Nel 2017 Francesco Gabbani torna all’Ariston nella categoria ‘Big’ dopo aver vinto l’anno prima la categoria ‘Giovani’ e vince con il brano Occidentali’s Karma, che ha ottenuto anche il Premio TIMmusic. Nel 2020 Gabbani (3 album in studio: nel 2014 Greitist Iz, 2016 Eternamente ora e 2017 Magellano) dopo ben due vittorie sul palco dell’Ariston e un periodo di assenza dalle scene musicali, è appunto in gara al settantesimo Festival di Sanremo con il brano ‘Viceversa’ e potrebbe davvero essere uno dei papabili alla vittoria finale.

