“Morgan abbandona Sanremo”: la voce bomba dall’Ariston. Scoppia il caso: cosa è successo

Una bomba rischia di ‘deflagrare’ sul Festival di Sanremo. Uno dei big in gara sarebbe pronto ad abbandonare la kermesse musicale più famosa del nostro Paese e a non esibirsi quindi a partire da oggi, giovedì 6 febbraio. Stiamo parlando di Morgan, che duetta insieme a Bugo. Secondo quanto denunciato dal controverso artista, la Rai lo avrebbe invitato ad eseguire il brano e a dirigere nello stesso momento l’orchestra.

Il duo nella serata Cover dovrà cantare la canzone ‘Lontano dagli occhi’ di Sergio Endrigo. Ma l’imposizione della Rai non è piaciuta a Marco Castoldi, che avrebbe detto no paventando la possibilità di non esibirsi. Quindi, possiamo dire che è scoppiato un vero e proprio caso a poche ore dal terzo appuntamento. Morgan avrebbe inoltre sottolineato la disparità di trattamento con altri sfidanti. Difficile ipotizzare cosa potrà adesso accadere. (Continua dopo la foto)

















Il suo avvocato ha già inviato una lettera alla tv statale. Ecco cosa è stato scritto: “Un calvario creato da reali ostacoli concretizzati in continue azioni di sabotaggio che porteranno alla situazione incresciosa che oggi, il giorno in cui dovrà andare in scena la cosa, non gli è stata concessa una sola prova. A Morgan si chiede di andare questa sera allo sbaraglio sul palco più importante del Paese senza avere mai provato la cosa che è stata occultata e sottratta all’orchestra e consegnata in versioni manomesse”. (Continua dopo la foto)























Il difensore ha aggiunto: “Protestata per ben nove volte e ogni volta ricostruita, riconsegnata, riapprovata ma scomparsa o chiamata non idonea ancora prima di essere provata. Prova rimandata, direttore esautorato a cui è stato creato un danno d’immagine ed emotivo grande”. La missiva che Morgan ha deciso di far indirizzare alla Rai è stata letta ovviamente anche dal direttore di Rai, Stefano Coletta, il quale ha replicato poco dopo. (Continua dopo la foto)

“Lui ha mandato una lettera chiedendo di provare tre volte. Una prova l’ha fatta. Anche gli altri vorrebbero provare tre volte. Le prove sono in corso da stamattina. Poi però ad un certo punto dobbiamo andare in onda, quindi dobbiamo capire come conciliare le due cose”, ha detto Coletta. Al momento non si hanno altre notizie ufficiali, quindi resta il mistero su ciò che succederà tra qualche ora. In caso di assenza di Morgan, si creerebbe una situazione clamorosa ed inaspettata che Amadeus dovrà essere abile ad affrontare.

Laura Chiatti audace e super sexy: le foto senza veli su Instagram