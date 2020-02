Nella scorsa puntata del GF Vip c’è stato un ritiro: Carlotta Maggiorana ha lasciato il gioco. In realtà era nell’aria da giorni perché la ex Miss Italia non stava bene nella Casa, ha spiegato ad Alfonso Signorini in diretta, e ha anche avuto degli attacchi di panico. Dunque la decisione di abbandonare.

"Ti ringrazio per avermi dato l'opportunità di partecipare perché è stata un'avventura davvero meravigliosa – ha esordito Carlotta parlando con Signorini – Mi ha fortificata, però dopo un mese dove mi sento chiusa… come una farfalla quando sotto a un bicchiere di plastica. Ho avuto anche degli attacchi di panico ed è giusto che io abbandoni il gioco ora. Non voglio farmi del male". "Mi dispiace molto – è stato il commento del conduttore – perché sai quanto ci tenessi alla tua presenza ma voglio che tu sia serena".

















E così Carlotta Maggiorana non è più una concorrente del GF Vip 4. Ma forse non sarà l'unica: anche un altro inquilino della Casa ha rivelato di voler lasciare il reality. Una confessione inaspettata che è arrivata a notte inoltrata quella che Andrea Montovoli ha fatto all'amico Paolo Ciavarro. Nascosto sotto le coperte, l'attore ha ammesso di sentirsi sofferente in questa fase del gioco e, proprio per questo motivo, potrebbe abbandonarlo.















A Ciavarro Montovoli ha poi rivelato di aver parlato in confessionale di un argomento che non affrontava da ben 17 anni: "Oggi ho parlato dentro di una cosa che non affrontavo da 17 anni. Può essere pure che me ne vado". E sarebbe proprio questo suo 'segreto del passato' a mettere a rischio la sua presenza al GF. Andrea non è voluto scendere nel dettaglio però. "Prima di entrare qui mi sono detto che se fossi riuscito a parlare di questa roba sarebbe stato il mio gol", ha aggiunto.











“Hai paura di doverne parlare ancora, per questo te ne vuoi andare?”, gli ha chiesto Paolo. E lui: “Sì, sempre perché è legato alla mia libertà, ma so che ne ho parlato e prima o poi esce fuori. Non sono venuto qui per vincere, non ho voglia di infognarmi, quando potrò dirti di cosa si tratta, capirai”. Non sappiamo ancora quale sia questo segreto che lo tormenta, ma nonostante il pensiero di lasciare il gioco Andrea si è detto felice di essere riuscito a raccontare quanto accaduto 17 anni fa.

