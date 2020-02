“Se ci fosse ancora…”. Fabrizio Frizzi rivive a Sanremo. Sul palco c’è Carlotta Mantovan: brividi

Nel giorno del compleanno di Fabrizio Frizzi, il mondo della televisione italiana ha dedica un pensiero ad uno dei conduttori più popolari di sempre. Mercoledì 5 febbraio Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto 62 anni e i colleghi di sempre e amici lo hanno ricordato con affetto.

Non poteva mancare un commosso ricordo al Festival di Sanremo. Tra una canzone e un’altra, Amadeus ha voluto fortemente omaggiare il conduttore scomparso il 26 marzo del 2018 all’ospedale Sant’Andrea di Roma per un’emorragia cerebrale. Un momento molto emozionante, con un Amadeus che a stento è riuscito a trattenere le lacrime.

"Se Fabrizio ci fosse ancora, questo Festival lo avrebbe condotto lui", ha detto il conduttore mentre sullo schermo dell'Ariston veniva proiettata una foto di Fabrizio Frizzi.

















Un lungo applauso e una standing ovation accompagna le parole emozionanti di Amadeus. "Il modo per omaggiare personalmente un grande collega e un grande amico è quello di invitare e salutare la donna che lui amava tantissimo, la mamma di Stella, Carlotta Mantovan", ha detto il conduttore invitando la moglie di Fabrizio Frizzi sul palco dell'Ariston.















Carlotta, visibilmente emozionata, ringrazia tutti per l’affetto ricevuto in questi anni dopo la scomparsa del conduttore.

“Grazie Amedeo per questo omaggio e questo affetto che sento tanto”, ha detto. Alle sue parole è seguito un lungo applauso.

"Appena arrivato a Sanremo – ha spiegato Amadeus – le ho chiesto se aveva piacere di essere qui, questa sera, per permette di ricordare Fabrizio nel giorno del suo compleanno di e per farle sapere che Fabrizio è sempre nei nostri cuori".









“Grazie a te e grazie a tutti”, ha detto la Mantovan prima di ricevere un mazzo di fiori e lasciare il palco dell’Ariston. In occasione del suo compleanno, anche Carlo Conti ha voluto ricordare Fabrizio Frizzi su Instagram. Il conduttore di Rai Uno, suo grandissimo amico, ha voluto spendere qualche minuto del suo tempo per postare e condividere con tutti i suoi fan un toccante ricordo. “5 febbraio il giorno del tuo compleanno… Fabri sei sempre nei nostri cuori”, ha scritto il conduttore pubblicando una foto che li ritrae insieme nello studio dell’Eredità.

