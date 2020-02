“Un uomo ha avuto un infarto”. Sanremo, paura dopo l’esibizione di Tiziano Ferro. È successo tutto in un attimo

Nessuno si è accorto di nulla, forse solo Tiziano Ferro per un secondo soltanto senza però capire l’entità del problema. È successo durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2020. Tra l’esibizione di Tiziano Ferro e l’arrivo di Junior Cally, all’una di notte circa, uno spettatore in galleria è stato colto da infarto. Il panico in tutta la galleria che però ha reagito con incredibile tranquillità e rigore. Un grande spavento per il pubblico, come ha raccontato a Leggo uno spettatore: “Amadeus stava per annunciare l’esibizione di Junior Cally quando una persona ha accusato un malore. Abbiamo temuto il peggio”.

Naturalmente l’ambulanza ha viaggiato a sirene spiegate per la Sanremo vestita a festa e in pochi minuti i sanitari hanno soccorso l’uomo, 42 anni, e praticato un elettrocardiogramma in sala per poi trasferirsi nell’infermeria del teatro. L’uomo è stato stabilizzato successivamente in ambulanza e trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Continua a leggere dopo la foto e il video)

















Da quello che si è capito, anche se sono notizie non confermate, l’uomo non sarebbe stato in pericolo di vita. Tuttavia il timore ha indotto i sanitari a recarsi urgentemente presso il nosocomio più vicino. Dal punto di vista della serata, la seconda giornata del Festival di Sanremo 2020 ha fatto record di ascolti tv: si è toccato il 53.3% di share. Insomma, Amadeus cresce ancora negli ascolti tv. Continua a leggere dopo la foto e il video)















La seconda serata del Festival di Sanremo 2020 fa record stagionale e supera in fila tutti i precedenti. A seguire il Festival di Sanremo quasi 9.7 milioni di spettatori per il 53.3% di share. Anche in questo caso, bisogna arrivare fino al 2005 per trovare uno share vicino, ma quello di quest’anno resta comunque il più alto. Continua a leggere dopo la foto e il video)









C’erano Paolo Bonolis, Antonella Clerici e Federica Fellini alla conduzione: lo share era del 52.8%.E pensare che durante l’ultimo Sanremo, quello presentato da Claudio Baglioni Virginia Raffaele e Claudio Bisio, ha raggiunto il 47,3% ovvero 9.144.000 spettatori. Nel 2018, quello con Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, per capirci: spettatori 9.687.000 e share: 47,70%. E bravo Amadeus.

