Ida Platano e Riccardo Guarnieri, il tanto atteso momento della verità è arrivato. A circa due mesi dall’uscita di scena, la coppia torna a Uomini e Donne. Insieme questa volta, per spiegare cosa sta succedendo. Da quando sono state diffuse le anticipazioni del programma, la curiosità dei fan è cresciuta a dismisura. Il ‘precedente’: lei è tornata a sorpresa in studio ed è finita in lacrime.

Tutti convinti che ormai il periodo buio fosse superato e desiderosi di conoscere la data del matrimonio con il cavaliere di Taranto ma evidentemente c’è qualcosa che non va. Sebbene Ida e Riccardo avessero ammesso di avere liti e discussioni, nessuno si sarebbe aspettato il ritorno di lei a Uomini e Donne senza il fidanzato. Ida è tornata da sola e non ha proferito parola su come procede la sua relazione con Riccardo, ma è scoppiata in lacrime non appena è stato fatto il suo nome ed è stata subito consolata dall’amica Gemma Galgani. (Continua dopo la foto)

















Ida non ha voluto affrontare l’argomento Riccardo in puntata. Poi su Instagram ha detto, visibilmente rattristata e turbata preoccupando quindi ancora di più i fan: “Ho il morale a terra”. Anche se non ha fatto esplicitamente il nome di Riccardo è apparso a tutti chiaro che il motivo del suo stato d’animo fosse legato a quanto accaduto con il cavaliere. (Continua dopo la foto)















Ma ora i fan di UeD e di Ida e Riccardo possono tirare un sospiro di sollievo. I due sono entrati in studio sorridenti e soprattutto mano nella mano in studio, si legge dalle anticipazioni. Quindi forse avevano solo discusso. Ma succederà di nuovo: stando a quanto fa sapere Wittytv, il racconto degli ultimi scontri fatto dalla Platano innervosirà il cavaliere: “Perchè devo venire qua per litigare!”, sono state le sue parole. (Continua dopo foto e post)











Riccardo continuerà a sottolineare come Ida racconti le cose a modo suo, travisando i fatti. Per stroncare la lite, Maria De Filippi decide poi di lanciare il ballo e dopo Gianni chiede alla coppia di sedersi al suo fianco per il resto della puntata. Ma ci sarà un altro colpo di scena oggi: Barbara De Santi, dopo una discussione con Marcello, lancia un biscotto e una scarpa. Ma viene ripresa da Gianni per aver lanciato del cibo. Così la dama si alza, prende il biscotto in mano e lo mangia.

