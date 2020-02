Achille Lauro è stato il cantante che finora ha fatto più parlare di sé a Sanremo 2020. Si è esibito nel corso della prima serata del Festival con il brano ‘Me ne frego’ e ha catalizzato l’attenzione con il suo look. Dopo aver ‘sconvolto’ il pubblico più tradizionale di Sanremo portando all’Ariston la sua trasgressiva Rolls Royce, quest’anno Achille Lauro si è presentato sul palco con un mantello lungo nero dalle bordature dorate di Gucci.

A metà canzone il colpo di scena: se l'è tolto ed è rimasto con una tutina attillata di latex glitterata sotto cui spiccavano i suoi tantissimi tatuaggi. Look che ha spaccato a metà i telespettatori tra chi è rimasto scandalizzato e chi invece l'ha apprezzato. Dopo l'esibizione, Achille ha spiegato il retroscena di quell'outfit: era un omaggio San Francesco. Così ha voluto ricreare a modo suo una delle scene più note e simbolicamente forti della tradizione religiosa cristiana.

















Quindi Ahille Lauro si è voluto ispirare alla storia di San Francesco, rievocando il momento in cui si spoglia di ogni suo avere per intraprendere una vita in povertà. "Ho deciso di osare, di azzardare, qualcuno potrà dire che sono pazzo: sono disposto a correre il rischio, certo che chi non comprenderà avrà comunque il mio rispetto. Per tutto il resto… 'Me ne frego'", ha scritto il cantante.















Provocazione, arte, esagerazione, azzardo, scandalo. Ognuno ha la sua opinione sulla tutina di Gucci tempestata di strass che, per la cronaca, costa quasi 6mila euro. La certezza è che Achille Lauro è diventato subito il cantante più chiacchierato di questa 70esima edizione di Sanremo. E, look a parte, vanta già un altro record: dopo averla presentata sul palco dell'Ariston, la sua canzone 'Me ne frego' è già balzata in prima posizione praticamente ovunque.











La canzone di Achille Lauro non ha convinto la giuria demoscopica del Festival, che come riporta il sito Bitchyf l’ha inserita tra le ultime posizioni, ma ‘Me ne frego’ è già prima su iTunes, prima su Spotify e prima su YouTube. Insomma, in poche ore è diventata il brano più ascoltato e più venduto. La performance del cantante caricata sul profilo ufficiale della Rai ha superato il milione di visualizzazioni. Tanto per darvi un’idea la seconda esibizione più vista, quella di Elodie, arriva a 400mila.

