Elettra Lamborghini sale sul palco di Sanremo e Twitter si accende. La performance della cantante, in gara con ‘Musica (e il resto scompare)’, a dir poco divide il social. Abbondano i commenti, per così dire, scettici.

"Ho letto diverse cose su Elettra Lamborghini ma non l'avevo mai sentita – per così dire – cantare. Pazzesco", scrive un utente. "Con Elettra Lamborghini a scomparire è stata la musica", la 'sentenza' di un'altra persona. "Elettra Lamborghini riesce a insultare la musica più di Emanuele Filiberto all'epoca in coppia con Pupo", scrive un altro telespettatore.

















"Sai che la canzone non mi spiace? Cantata malissimo. Oddio sto apprezzando anche Elettra Lamborghini", si sbilancia qualcuno. "Datemi del boomer ma Elettra Lamborghini è una gran presa per il culo. Contenti voi", scrive un altro utente. Tra gli estimatori, spicca Enzo Miccio: "Eccola la mia Elettra con la tutina degli Abba la amo…non riesco a stare fermo sulla poltrona, già ballo col tormentone dell'estate".















Supersexy, in una tuta fasciante arricchita da rouches, la cantante tenta di dare una scossa all'Ariston. Durante l'esibizione si gira in favore di camera e davanti al pubblico azzarda un twerk lasciando tutti senza parole. D'altronde il suo album in uscita (il 14 febbraio) si intitola "Twerking Queen" ed Elettra è stata soprannominata la regina del twerking.









#Sanremo2020 LA SALA STAMPA CHE URLEGGIA PER .IL TWERK DI ELETTRAAAA

#Sanremo2020 LA SALA STAMPA CHE URLEGGIA PER .IL TWERK DI ELETTRAAAA

STO VOLANDOOOO

Il twerking è un ballo in cui il ballerino o la ballerina scuote i fianchi su e giù velocemente sul proprio asse verticale, creando così un tremolio sulle natiche.

