A Sanremo 2020 uno degli eventi più attesi era la reunion dei Ricchi e Poveri. Erano 40 anni che il gruppo, nato nel 1967, non tornava sul palco dell’Ariston. Il primo Festival di Franco Gatti, oggi 77 anni, Angelo Sotgiu, 73, Angela Brambati, 72 e Marina Occhiena che va per i 70 è arrivato nel 1970 con ‘La prima cosa bella’, che si era classificata seconda.

Ed è tornato anche l’anno dopo a Sanremo con il brano ‘Che sarà’, che ancora oggi è famosissimo che arriva di nuovo secondo. Nel 1981, dopo qualche anno di alti e bassi, un altro Festival della Canzone Italiana che dovrebbe rilanciare i Ricchi e Poveri (il nome è stato inventato da Califan) ma contestualmente ecco anche la separazione e infatti sul palco salgono in tre a cantare ‘Sarà perché ti amo’. (Continua dopo la foto)

















Le cronache, ovviamente, impazziscono davanti al gruppo disunito e, come ricostruisce il Corriere della Sera, la versione più accreditata è quella di una storia di gelosia e tradimenti. In ogni caso ‘Sarà perché ti amo’, che ottenne la quinta posizione a Sanremo 1981, divenne un successo enorme, rimasto in testa alle classifiche per mesi. Il trio ha continuato a esibirsi fino al 2016, anno in cui Franco, a causa della perdita del figlio, decise di abbandonare. (Continua dopo la foto)















Da quel momento il gruppo si sciolse. Ma mercoledì 5 febbraio 2020, intorno alle 23, 30, ecco i Ricchi e Poveri al completo calcare ancora il palco dell’Ariston: è la prima volta dopo ben 40 anni. Il pubblico è impazzito. E si è scatenato sulle note di ‘L’ultimo amore’, ‘La prima cosa bella’, ‘Che sarà’, ‘Se m’innamoro’, ‘Sarà perchè ti amo’ e ‘Mamma Maria’. (Continua dopo le foto)











Il medley delle loro canzoni più belle ha fatto impazzire la platea sanremese. Alla fine si è aggiunto anche Fiorello, il “quinto dei Ricchi e Poveri” per una sera. Ma il pubblico da casa, quello più social, ha avuto da ridire. Tanti su Twitter hanno notato una ‘stranezza’ quando i Ricchi e Poveri hanno iniziato il loro show: “Ma abbiamo aspettato tutto questo tempo per vederli cantare in playback?” e “Non è possibile, non cantano dal vivo”, si legge.

