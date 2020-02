Tiziano Ferro a Sanremo 2020 senza il marito: la dedica del cantante su Instagram

Uno degli artisti italiani più importanti, Tiziano Ferro, sarà presente in tutte e cinque le serate del Festival di Sanremo. Ieri ha avuto un momento di difficoltà e di commozione durante l’esibizione del brano ‘Almeno tu nell’universo’ di Mia Martini. Nel finale ha un po’ stonato ed è quindi scoppiato a piangere affermando: “Ho rovinato tutto”. Ma nelle scorse ore il sito ‘Dagospia’ ha rivelato alcuni particolari che riguardano anche il marito.

Tiziano ha deciso di soggiornare a Montecarlo affinché possa essere concentrato al 100% ed arrivare preparato al massimo sul palco dell'Ariston. E a quanto pare nell'albergo è praticamente da solo. Victor Allen non è infatti con lui ed ha deciso di restare negli Stati Uniti d'America, più precisamente a Los Angeles. Svelati inoltre i motivi di questa decisione assunta dal 54enne che lavora in un'agenzia di marketing.

















Victor lo supporta da lontano perché è stato fermato negli States da alcuni impegni di natura professionale. Ma in un certo senso lui è con l'artista in maniera simbolica, visto che Ferro ha indossato l'anello nuziale che gli è stato regalato l'estate scorsa. Un vero e proprio portafortuna che lo accompagnerà fino a sabato 8 febbraio, quando è prevista la conclusione della kermesse musicale nella città ligure. Il cantautore e produttore discografico aveva dispensato in passato parole molto belle nei confronti del coniuge.























Queste le sue dichiarazioni rilasciate a 'Domenica In': "Non so come andrà questa relazione, spero bene, ma quel momento rimarrà con me per sempre. Mi ha dato un momento vero, semplice, che non avevo dai vecchi Natali, quelli da bambino. Quando aspettavi Babbo Natale e lui ti portava esattamente le cose che desideravi. Quello è stato un momento genuino che ricorderò per sempre", aveva aggiunto. E poche ore fa gli ha dedicato su Instagram un messaggio bellissimo: "Amore, Famiglia, Fede, Amici. Sempre con me. A stasera". I due si sono sposati prima il 25 giugno scorso a Los Angeles e poi il 13 luglio si sono uniti civilmente a Sabaudia (Latina).

Nei giorni scorsi era stato comunicato ufficialmente che il suo cachet per Sanremo, pari a circa 250 mila euro, sarà devoluto in beneficenza a diverse associazioni, che lo avevano ringraziato: “Siamo tutte strutture della provincia di Latina, che assistono quotidianamente, con estrema fatica e immenso amore, chi ha urgente bisogno di supporto. Tiziano ha scelto di dedicare la sua partecipazione a Sanremo alla città che l’ha visto nascere, sperare e sognare”.

