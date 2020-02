Puntata particolare quella di oggi, mercoledì 5 febbraio, del programma ‘Vieni da me’ di Caterina Balivo. Ospite in studio l’attrice ha manifestato un grande desiderio: conoscere il nipote che non ha mai incontrato. Il figlio Alessandro Borghese ha infatti annunciato circa due mesi fa su ‘Repubblica’ di avere un figlio, oltre alle due figlie Arizona ed Alexandra. Anche lui ha comunque ammesso di non averlo ancora visto, nonostante se ne occupi legalmente.

Lo chef aveva dichiarato: “Mi piacerebbe incontrarlo prima o poi, se me lo permetteranno”. Tornando alla donna, Barbara ha rivelato davanti alle telecamere la sua intenzione: “Mi piacerebbe tantissimo incontrare il nipote che non ho mai conosciuto, sì, anche perché adesso ha 14 anni, spero che mio figlio al più presto fa in modo che sia io che le sue figlie, le mie nipotine, possiamo abbracciare suo figlio. Sarebbe il primo nipote maschio, il primo Borghese, mi farebbe molto piacere”. (Continua dopo la foto)

















La 76enne ha inoltre confidato di aver saputo di questa storia in modo paradossale. Infatti, lo ha saputo leggendo i giornali: “Io non sapevo di questo figlio, l’ho scoperto anch’io sui giornali, no, non mi sono arrabbiata. Ho deciso di non arrabbiarmi più, io vorrei solo la pace!”. La padrona di casa le ha poi posto una domanda molto delicata, ovvero se lei si sentisse o meno di essere stata una brava madre. E lei ha risposto senza fare troppi giri di parole. (Continua dopo la foto)























La Bouchet ha detto, rivolgendosi alla Balivo: “Ho chiesto ad Alessandro che cosa gli piacesse fare e lui ha sempre risposto ‘boh’ e per questo l’ho mandato via di casa. In Germania e negli Stati Uniti non esiste che un figlio non sappia che cosa fare e per questo l’ho mandato via di casa. Alla fine, però, è andata bene…molto bene!”. Ed effettivamente i risultati raggiunti dal figlio sono stati straordinari, essendo diventato uno chef famosissimo ed un amatissimo personaggio televisivo. (Continua dopo la foto)

Barbara Bouchet, classe 1943, è lo pseudonimo di Barbel Gutscher. Lei è originaria della Germania, ma naturalizzata italiana. I figli Alessandro e Massimiliano sono nati dalla sua unione con l’imprenditore napoletano Luigi Borghese. Nel 2020 l’attrice ha preso parte al film ‘Tolo Tolo’ di Checco Zalone, mentre due anni prima alla pellicola ‘Metti la nonna in freezer’ di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi.

GF Vip, Antonella Elia, furiosa, si sfoga: “Lo faccio nero!”