A pochi giorni dalla diretta del GF Vip arriva lo sfogo di Antonella Elia. Per chi non avesse visto la puntata, Alfonso Signorini ha voluto metterla al corrente di una paparazzata del settimanale Nuovo: foto in cui il suo compagno, Pietro Delle Piane, è stato beccato in compagnia di una bionda che si è poi scoperto essere una sua ex: Fiore Argento, la sorella di Asia e figlia del noto regista Dario.

Proprio Pietro qualche settimana fa aveva raggiunto Antonella nella Casa e l'incontro tra i due aveva emozionato tutti. Anche perché si erano anche abbandonati al bacio più lungo e appassionato nella storia del GF, come hanno commentato gli altri vip. Prima avvertita da Adriana Volpe e poi messa di fronte alle foto in questione, Antonella non ha ovviamente preso bene questi scatti in cui il compagno sembra intimo con la sua ex.

















E ora, a qualche giorno di distanza, Antonella Elia si è sfogata in confessionale. Ed è sembrata decisamente più arrabbiata per il comportamento del fidanzato rispetto a come l'avevamo lasciata in puntata. Evidentemente aveva solo bisogno di un po' di tempo per realizzare la cosa e infatti appena si è ritrovata sola nella suite, dove non ha voluto nessun altro concorrente con cui dividere il letto, è 'esplosa'.















Antonella ha provato a godersi il relax e la solitudine dopo settimane 'in compagnia' nella Casa, ma non ci è riuscita: "Mi sono goduta a pieno questo letto gigante con tutti questi cuscini. Bellissimo dormire da sola, ma il tarlo c'è". Poi le parole sul compagno: "Bravo Pietro a farsi far le foto. Comunque sia andata complimenti. Non voglio dire che sia successo qualcosa, però non capisco perché l'ha rivista proprio mentre sono chiusa qui dentro. Voglio proprio vedere cosa mi racconterà quando ci rivedremo".











Ma non solo. Alla fine del suo sfogo, Antonella Elia ha detto che è pronta a fargliela pagare a Pietro: “Quando lo vedrò lo farò nero e gliela farò pagare. Anzi inizierò a fargliela pagare da ora, così impara a vedere le sue ex mentre sono qui dentro”. La domanda ora è: lunedì prossimo Pietro tornerà nella Casa per dare spiegazioni?

