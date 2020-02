Bianca Guaccero, c’è un colpo di scena. Nei giorni scorsi si è parlato tanto della conduttrice di Bitonto, della presunta chiusura di Detto Fatto e soprattutto del suo futuro in tv. Intanto si vociferava che Rai 2 era pronto a inserire nella sua programmazione una nuova trasmissione al posto di Detto Fatto. Ma su questo Bianca ha deciso di intervenire.

Lo ha fatto su Instagram, dove ha postato uno scatto in cui sfoggia il suo sorriso più bello nello studio dello show che presenta tutti i giorni e sotto la didascalia: “Detto fatto è qua…e ci resta!”. Un modo per difendere la trasmissione a cui è molto legata e allontanare così i rumor che in questi ultimi giorni non le danno tregua. Chiarita la questione Detto Fatto, restava il nodo sui suoi prossimi progetti. (Continua dopo la foto)

















Di certo c’è che Bianca Guaccero ora si prepara al rinnovo dello show del sabato sera ‘Una storia da cantare’ in coppia con Enrico Ruggeri, ma la novità riguarda il presunto passaggio della presentatrice a Sky con un nuovo programma che dovrebbe andare in onda la mattina, nella stessa fascia oraria di Mattino Cinque di Federica Panicucci. L’indiscrezione era stata lanciata dal settimanale Chi, secondo cui la Guaccero avrebbe già firmato. (Continua dopo la foto)















Ed è ancora la rivista diretta da Alfonso Signorini a dare un aggiornamento: è saltato l’accordo che avrebbe dovuto portare la Guaccero lontano dalla Rai, più precisamente a Tv8, scrive il magazine. Un “colpo di scena” avvenuto al momento della firma del contratto, sempre secondo le informazioni raccolte dal settimanale. Perché l’accordo è sfumato? Per “questioni economiche che Bianca Guaccero non ha accettato”, si legge. (Continua dopo le foto)











“Colpo di scena – scrive Chi – Al momento della firma del contratto, la conduttrice Bianca Guaccero ha fatto saltare la trattativa per il passaggio a Tv8 che le avrebbe permesso di condurre un programma in onda al mattino per provare a fare concorrenza a ‘Mattino Cinque’. Il motivo? Questioni economiche che la Guaccero non ha accettato”. La conduttrice, anche questa volta, non ha ancora rilasciato commenti.

