Uno degli artisti più discussi del Festival di Sanremo è senza dubbio Achille Lauro, che nella serata di ieri ha dato vita ad una performance davvero eccentrica che ha diviso il pubblico. C’è chi ha apprezzato il suo omaggio a San Francesco, avendo deciso di spogliarsi dei suoi abiti durante l’esibizione, e c’è chi invece lo ha ritenuto inadeguato. Tra coloro che hanno gradito la sua esibizione c’è anche la conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi.

Durante la prima puntata della kermesse musicale più importante d'Italia, la donna ha condiviso il suo entusiasmo nei confronti di Lauro sui social network. E qui è stata anche travolta da durissime critiche da parte di alcuni utenti, che l'hanno attaccata anche sul personale. Su Twitter lo ha osannato ed in cambio ha ricevuto diversi commenti negativi. Ma Alessia non è rimasta zitta ed ha risposto ai cosiddetti haters.

















Al termine dello show di Achille Lauro, la Marcuzzi ha scritto: "Wow" ed ha pubblicato alcuni emoticons. Poi ha aggiunto: "Il numero uno!!! Moderno, sexy, avanti anni luce". A quel punto sono iniziate ad arrivare le prime stoccate del popolo della rete. In particolare, uno si è rivolto così: "Ma ti sei bevuta il cervello? O vi fornite dallo stesso spacciatore?". Davanti ad un'accusa del genere, la presentatrice tv ha sbottato e si è difesa.























Alessia ha replicato: "Mai drogata in vita mia, pensa. La mia è libertà di pensiero, la mia è curiosità e voglia di vedere cose particolari e nuove". Altri utenti hanno cominciato a postare immagini di Freddy Mercury. E lei ha affermato: "Va beh, allora se dobbiamo trovare paragoni, possiamo metterci anche David Bowie o Renato Zero da noi in Italia. Intendevo dire che lo vedo sul palco e mi incuriosisce più di tutti. Lui è uno sbaam…Un personaggio di grande impatto".

La Marcuzzi ha precisato ancora: “Scusate, ma non ci siamo capiti. Chi è che vuole paragonarlo a David Bowie, Freddy Mercury o Renato Zero? Ovvio che nessuno mette in discussione questo. Ho detto solo che mi piace, che lo trovo moderno ed accattivante. Non fate i pesantoni”. E alla fine ha pubblicato un ultimo messaggio: “Anche i pesantoni di stasera li voglio vicini vicini!”. Achille Lauro ha praticamente già vinto, visto che da ieri non si fa altro che parlare di lui. Chissà se non otterrà anche risultati interessanti nell’ambito della classifica finale.

