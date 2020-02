Quella di Al Bano e Romina era una delle esibizioni più attese a Sanremo 2020. La coppia d’oro del pop che 33 anni prima intonava al Festival la celeberrima ‘Nostalgia Canaglia’ ha fatto scatenare il pubblico del teatro Ariston. La presenza al Festival di Sanremo di Al Bano e Romina è un grande classico e per la prima serata della kermesse guidata da Amadeus non potevano mancare.

E come previsto non hanno deluso le aspettative: vera standing ovation dopo il medley sulle note delle hit ‘La siepe’, ‘Ci sarà’ e ‘Felicità’, hanno anche proposto l’inedito ‘Raccogli l’attimo’ scritto da Cristiano Malgioglio, che era seduto in platea ad applaudire. L’entrata di Al Bano e Romina sul palco è stata annunciata dalla figlia Romina Jr: “I miei genitori pop”, ha detto la loro ultimogenita che, come ha rivelato Amadeus, era nella pancia di Romina quando la coppia aveva partecipato con ‘Nostalgia Canaglia’. (Continua dopo la foto)

















Ma riavvolgiamo un secondo il nastro: Al Bano ha sfiorato l’incidente prima di arrivare sul palco ed emozionare il pubblico dell’Ariston insieme a Romina. Mentre scendeva le famose e storiche scale, il cantante è inciampato e ha rischiato di cadere. Per fortuna che c’era Romina, che lo ha aiutato a riprendere l’equilibrio, mentre dalla platea partiva subito un applauso affettuoso per Al Bano. (Continua dopo la foto)















Nemmeno a dirlo, il siparietto non è sfuggito ai telespettatori più social, che oltre a ricondividere la clip hanno commentato con ironia la “quasi” caduta dell’artista, che con nonchalance nonostante lo scivolone ha continuato a scendere i gradini fino al palco. “A momenti ci giocavamo Al Bano”, scrive qualcuno. E poi: “Stava per cadere, che ridere”, “Oddio cade”. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram MA AL BANO SI STAVA SFRACELLANDO ✈️ #Sanremo2020 Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano) in data: 4 Feb 2020 alle ore 1:46 PST



Altri utenti hanno suggerito di creare un video con in sottofondo le note di Mina che canta “Scivola, scivola, scivola, scivola, scivola”, nel brano “Stella Stai” di Umberto Tozzi, orecchiata di recente nello spot pubblicitario che ha, tra l’altro, come protagonista proprio Amadeus. Quella scalinata, si sa, è ‘pericolosa’. Tra le cadute più “clamorose” ricordiamo quella dell’attrice Sabrina Impacciatore nel 2018.

