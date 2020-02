L’ingresso di Serena Enardu al Grande Fratello Vip ha scombussolato gli equilibri della casa. Se ne sono accorti tutti, in primis alcuni inquilini, che in queste ore non si sono fatti problemi a criticare l’ingresso della fidanzata di Pago nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

Durante la prima settimana il pubblico da casa aveva deciso di non far entrare l’ex volto di Uomini e Donne, ma in barba al televoto, la scorsa settimana la produzione ha deciso per il sì e Serena Enardu ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Ovviamente gli equilibri che si erano creati in queste settimane si sono rotti e in tanti hanno mostrato sofferenza a causa della presenza della Enardu. (Continua a leggere dopo la foto)

















Come ovviamente tutti si aspettavano, i due hanno avuto più di un incontro intimo e la cosa non ha entusiasmato Fabio Testi, che ha commentato criticando fortemente la decisione dei due di costruire una capanna per fare l’amore lontano dagli occhi indiscreti del Grande Fratello Vip. “Ridicoli, sembrano i cartonari della stazione Termini. Vadano a trom**are a casa”, aveva detto l’attore. E ancora il commento di Fernanda Lessa, che se prima vedeva Pago come uno dei possibili vincitori, dopo l’ingresso di Serena ha decisamente cambiato idea. (Continua a leggere dopo la foto)















“Da quando Serena è entrata nella casa Pago sta meno con noi e sta sempre con lei, questo lo danneggia per il gioco, perché per vincere è importante quello che fai nella casa”, ha spiegato durante la diretta di lunedì. Un altro inquilino che pare non mostrare troppa simpatia per Serena è Antonio Zequila. È un’entrata a sfavore. Pago non si è fidanzato nel ‘Grande Fratello’ ma è entrata la sua compagna che chiaramente sarà una sua complice nelle nomination, sono due voti contro”, ha detto Er Mutanda. (Continua a leggere dopo la foto)









Le parole di Zequila non hanno lasciato indifferente Elga Enardu, la sorella di Serena, che ha deciso di fare una clamorosa rivelazione a Chi: “Antonio Zequila ha attaccato duramente l’ingresso di Serena Enardu nella Casa del Gf; ma Elga, sorella della Enardu, ci fa sapere che: ‘Zequila, parla, parla… intanto quando ero a Uomini e Donne voleva venire a corteggiarmi. Lo sfiderei faccia a faccia’!”, si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini.

