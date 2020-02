State seguendo il Grande Fratello Vip? No perché mentre tutto il mondo parla di Sanremo 2020, nella casa del reality diretto da Alfonso Signorini succedono cose turche. Cioè? Il protagonista “dell’evento” è Patrick Ray Pugliese che ha fatto ritornare alla mente i bei tempi del Grande Fratello cui partecipò? Ricordate? Patrick aveva stretto amicizia con Katia Pedrotti, i due erano praticamente inseparabili. Un giorno i due erano insieme nella suite e avevano festeggiato con dello champagne.

Ma, sul più bello, ecco che Patrick vomitò. Una scena epica che in tanti abbiamo ancora impressa nella mente. Ma perché vi stiamo raccontando questa cosa? Perché la storia si è ripetuta. Ma davvero? Eh già. Sì, Patrick Ray Pugliese ha vomitato di nuovo al Grande Fratello Vip! Ma stavolta non era champagne. I fan di Patrick sono impazziti… Ragazzi, questa sì che è roba grossa. Le cose, però, in questa edizione 2020 del GF Vip, sono andate in modo leggermente diverso.

















Dicevamo che Patrick non ha vomitato champagne come nei bei tempi andati. No, stavolta ha vomitato camomilla. In particolare si è trattato di un piccolo rigurgito di camomilla dovuto alle risate che stava facendo con Paolo Ciavarro e gli altri vip della casa. Nello specifico, Patrick era in compagnia di Licia Nunez, Paolo Ciavarro e Andrea Montovoli quando è successo il fattaccio. Patrick è esploso in una fragorosa risata e…















Ciò che stava bevendo gli è tornato su… Dopo il rigurgito, Patrick è corso al bagno a pulirsi mentre i suoi amici lo hanno aiutato pulendo dove aveva sporcato. Al ritorno dal bagno si è scusato e ha detto: "Magari adesso non russerò più, sono uscite delle cose verdi…". Nelle ultime ore Patrick aveva raccontato a Clizia Incorvaia come fosse nato l'amore tra lui e Martina Pascutti. la mamma di suo figlio Leone. I due non stanno più insieme ma il loro rapporto è sereno.









Ospite di Barbara D’Urso la Pascutti ha detto la sua su Patrick: “Posso dirti una cosa? Patrick è un grande bambinone, è un bambino che non è cresciuto. Però è di una bontà immensa”, ha detto. E ha parlato anche di come lo tratti Antonio Zequila: “Nella Casa viene spesso attaccato anche da Zequila stesso. Io ho sentito dire frasi non belle su di lui, anche ‘palla di lardo’. Che comunque è vero, è un orsettino cicciottello ormai, però…”.

