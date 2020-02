“Asibonanga”. Sanremo, tutti pazzi per Leo Gassman. E ora spiega il significato di quella strana parola

Con il 54% delle preferenza della giuria demoscopica, composta da 300 persone, Leo Gassmann passa alla semifinale delle “Nuove Proposte”. Leo Gassman, figlio d’arte esordisce con il brano “Vai bene così”, vincendo contro il caro amico in gara Fadi. Dopo l’esperienza di X-Factor, il giovanissimo cantante dai capelli ribelli e lo lo sguardo intenso, decide di approdare sul palco dell’Ariston, portando un brano dal forte impatto emotivo: una parola, ripetuta dal coro, ricorda i diritti dell’uomo, della vita e della libertà.

Il padre e attore del giovane cantante, Alessandro Gassman commenta su Twitter l'esibizione del figlio: "Come se avessi partorito 3 gemelli". Leo Gassmann ha debuttato sul palco dell'Ariston tra la nuove proposte con la sua canzone "Vai bene così" e vincendo approda alle semifinali della gara delle "Nuove Proposte" del Festival. Lo stesso Leo Gassman così dice: "Dentro c'è tutto quello che avrei voluto sentirmi dire in quei momenti. Dobbiamo imparare che la vera sconfitta non è cadere, chiedere scusa e ripartire, ma l'ossessione della vittoria. Questo brano parla della necessità di accettarsi per ciò che si è e del fatto che sbagliare è umano ma non bisogna mai arrendersi anche quando il mondo intorno sembra crollare. Solo in questo modo le persone che hanno perso le speranze possono colmare quel vuoto che gli impedisce di apprezzare tutto quanto di bello la vita è in grado di offrire".































…come se avessi partorito 3 gemelli….🎸 — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) February 4, 2020

Il coro ha ripetuto una parola proprio sul finale del brano. La parola è “asimbonanga”, che in lingua zulu significa “non l’abbiamo visto”. Questo è un riferimento esplicito alla canzone sudafricana simbolo della lotta all’apartheid scritta per Nelson Mandela dal cantante Johnny Clegg, nato in Inghilterra, vissuto in Sud Africa e scomparso lo scorso 16 luglio.A proposito di suo padre, Leo Gassman ha spiegato a Tv, Sorrisi e Canzoni: “Ringrazio papà perché è rimasto fuori dai miei progetti, così li sto realizzando con le mie forze e i giusti tempi“. Poi sul suo brano ha detto: “Ci mostriamo spesso fragili davanti alle persone che ci sminuiscono. Ecco, questa canzone è uno stimolo a non arrendersi“, proprio come ha sempre fatto Nelson Mandela. (Continua dopo la foto).