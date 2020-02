“Ho avuto un tumore”. Samantha De Grenet, la confessione ‘choc’ dopo le lacrime a Vieni da me

Samantha De Grenet, la confessione ‘choc’ lascia il pubblico senza parole. Già a Vieni da me, da Caterina Balivo, aveva raccontato di aver avuto problemi di salute. E tutti avevano capito che si trattava di roba seria. Ma in quell’occasione Samantha De Grenet non era scesa in dettagli e non aveva specificato quali fossero quei problemi. Ma negli ultimi giorni ha deciso di confessare la verità. Lo ha fatto sulle pagine del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. “Ho sentito quella frase:

'Signora, lei ha un tumore, si deve operare urgentemente'", inizia così l'intervista su Chi a Samantha De Grenet. La showgirl ha avuto un tumore nel luglio del 2018 ma si era tenuta tutto per sé. Aveva deciso di non raccontarlo, di non dirlo a tutti, di tacere. Da Caterina Balivo, Samantha era scoppiata a piangere e aveva detto di non essere ancora pronta a parlare di quel suo dramma. Ma ora lo ha fatto. Ha deciso di confessare tutto e vuotare il sacco.

















Ora Samantha De Grenet sta bene: "il problema, grazie alla prevenzione, alla velocità, all'intuizione, se ne è andato" e lei può "respirare". Era il 20 luglio del 2018 quando Samantha De Grenet ha scoperto di essere malata. La diagnosi del medico è una pugnalata: "Risalgo sul motorino – racconta a Chi – e inizio a piangere. Ma non per me. Non ero io. Ero mio figlio. Mio figlio era entrato dentro di me e io piangevo come se fossi lui; è difficile da spiegare un dolore del genere. Un pugno in piena faccia".















Pochi giorni prima di andare dal medico, Samantha De Grenet, toccandosi il seno, aveva sentito qualcosa di duro. Poi la diagnosi: "Tumore di 2 cm, bisogna operare d'urgenza". Samantha non crede alle proprie orecchie: era talmente scioccata che si dimenticò di pagare la visita. Voleva solo correre dal marito per abbracciarlo e cercare conforto. Un fulmine a ciel sereno, uno choc assoluto. Samantha De Grenet viene operata subito dopo.









Accanto a lei ci sono i suoi familiari, ma non il figlio Brando: Samantha non gli ha detto nulla. L’intervento è delicato e dura 6 ore: “‘Tolto tutto’, queste le parole che mi ricordo. L’oncologo mi dice: ‘Lei è fortunata, non dovrà fare la chemioterapia. Facciamo solo la radioterapia’”. Ma Brando aveva capito che cosa stava succedendo: “Lui mi dice: ‘Mamma, ma hai un tumore?’. Lì sono crollata e ho raccontato la verità. Sono scoppiata a piangere. Poi ho recuperato le forze e, pian piano, ho spiegato a Brando che era andato tutto bene”. Perché ha deciso di parlarne dopo tutto questo tempo? “Per sostenere l’importanza della prevenzione”.

