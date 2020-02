Sanremo, è successo durante l’esibizione di Rita Pavone. La cantante senza parole

Applausi scroscianti per Rita Pavone e alla fine della performance persino una standing ovation. Questa la reazione del Teatro Ariston dopo l’esibizione di Rita Pavone con il brano in gara, Niente (Resilienza 74). Terza artista in gara (dopo Irene Grandi e Marco Masini) nella categoria Big, Rita Pavone ha portato un brano moderno, molto orecchiabile e perfetto per mettersi in gioco nella competizione. E potrebbe classificarsi ai piani alti della classifica finale perché il pezzo è molto energico.

Dopo la sua performance, il pubblico si è alzato in piedi per una standing ovation. Lei ha ringraziato, emozionata, dopo aver ricevuto i classici fiori di Sanremo 2020. Decisamente potente il pezzo ma con problemi forse tecnici o di audio per il coro di "I Love you" che si sentiva molto basso. Non c'è bisogno di dire chi è Rita Pavone, la più anziana cantante del Festival, nè descrivere la sua carriera e i suoi tantissimi successi.

















Nata a Torino il 23 agosto 1945, ha pubblicato i suoi dischi in tutto il mondo, incidendo in sette lingue diverse. Nonostante la sua lunga carriera (leggila qui) in passato ha partecipato solo tre volte a Sanremo: nel 1969 con il brano "Zucchero", classificatosi al 13esimo posto; nel 1970 con "Ahi ahi ragazzo!", che non è arrivato in finale così come "Amici mai" del 1972.















Ora il grande ritorno con la quarta partecipazione, dopo una carriera iniziata nel 1962 e fatta di ben 27 album. Tante le polemiche scaturite dalla sua presenza (galeotte furono quelle esternazioni politiche di destra) ma Rita Pavone è pronta a dimostrare tutto il suo indiscusso talento.











Ritornerà sul palco del teatro Ariston dopo l’edizione del 2017 quando le fu consegnato un premio all’incredibile carriera da artista a tutto tondo. Sono oltre 50 milioni i dischi venduti in tutto il mondo, tra le otto artiste italiane ad essere riuscita ad entrare in classifica in Gran Bretagna. La cantante però è pronta a smentire tutti e a ritagliarsi il suo spazio in mezzo a tanti giovani presenti.

