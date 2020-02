“Mi hai sciolto il sorriso”. Festival di Sanremo, arriva Gessica Notaro e il tempo si ferma: quelle sue parole potentissime

Altro che maschilista, Amadeus ha fatto sì che la prima puntata sia stata interamente dedicata alle donne. Prima il favoloso e toccante discorso di Rula Jebreal che ha messo in ginocchio una nazione intera. Poco dopo è stato il turno della bellissima Gessica Notaro. “Ha una storia drammatica alle spalle”. Amadeus la presenta così. Poi racconta la sua storia: “Subisce l’aggressione del suo ex fidanzato che le getta l’acido in faccia, il gesto più vigliacco”. Tre anni dopo Gessica Notaro sale sul palco del festival di Sanremo 2020. Per cantare.

"Ha una grande forza e un grande talento, amava cantare, ha dovuto interrompere questa passione, poi ha deciso di riprendere", spiega il presentatore, che accoglie Antonio Maggio, "amico fraterno di Gessica". La giovane riminese non entra subito in scena, aspetta che parta la musica. Poi, eccola. Bella ed elegantissima con un tailleur nero, pantaloni e giacca con le paillettes.

















"Potevi sciogliermi i dubbi – canta con Maggio -, hai sciolto il sorriso che avevo, ma ho quello di riserva". E ancora: "Finché c'è fiato per dire basta, c'è ancora un fiore dopo la tempesta". La canzone si intitola 'La faccia e il cuore'. "E' bellissima, è un manifesto contro la violenza sulle donne", dice Amadeus.















Gessica, dopo l'esperienza in tivù con Ballando, era stata cercata da Mediaset per partecipare al Grande Fratello Vip, ma ha deciso di rifiutare nonostante l'offerta generosa che le è arrivata. Non ha detto di no a Sanremo. I contatti andavano avanti da tempo, anche se lei ha mantenuto il più stretto riserbo.











Poi, finalmente arriva il momento di calcare quel palcoscenico magico. E a lei Amadeus concede pure l’onore di presentare l’ultimo cantante della serata, Raphael Gualazzi. Gessica recita la formula di rito come una presentatrice provetta. Ancora una volta questa incredibile ragazza è riuscita a dimostrarci che la bellezza è dentro di noi e che le donne sono in grado di rialzarsi sempre e comunque. Forza Gessica.

