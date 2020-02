Serena Enardu si è resa protagonista di alcune dichiarazioni che non sono state assolutamente gradite da Barbara D’Urso. Le ultime indiscrezioni riferiscono comunque di rapporti non buoni tra le due per altre vicissitudini passate. Pare che la sorella gemella Elga abbia declinato la proposta di partecipare a ‘Domenica Live’. Barbarella non ha accettato di buon grado l’atteggiamento della sarda che avrebbe voluto costruire le puntate delle sue trasmissioni.

Durante un dialogo tra Serena ed Antonella Elia all'interno della suite, la prima si è soffermata sullo scoop sul suo fidanzato con l'ex ed ha paventato la possibilità che l'ex avesse organizzato la paparazzata al fine di prendere parte ai programmi della D'Urso ed avere così popolarità. Ecco le parole della Enardu: "Va dalla D'Urso domani, sicuro, è la prassi. C'è la sfilata degli ex". E dunque Carmelita ha reagito.

















Serena sembra abbia voluto far capire ai telespettatori che gli ex partner fingono alcune notizie di gossip per avere la chance di essere ospitati dalla D'Urso. Dopo un servizio trasmesso a 'Pomeriggio 5' nella puntata di oggi, martedì 4 febbraio, la regina di Mediaset non è rimasta in silenzio ed ha voluto dire la sua. Ed è stato un vero e proprio affondo, condito anche dall'ironia, che ha colpito ed affondato colei che ama alla follia Pago.























Barbara D'Urso ha affermato: "Ma vedi, è meravigliosa questa signorina che è dentro la Casa e fa la scaletta delle mie trasmissioni. Magari invece viene il fidanzato, magari vengono tutti e due, magari vengono i genitori…". Non è apparsa completamente infuriata, ma l'ironia è stata molto sferzante. Ma non è stata l'unica frase scoccata da Barbarella, che successivamente ha voluto ancora una volt 'attaccare' la Enardu. Vediamo cosa ha detto.

Mentre continuava la discussione sulla dolce metà di Elia, Barbara ha ancora una volta ironizzato. Quando gli ospiti in studio hanno invocato una spiegazione da Pietro, lei ha commentato: “Lo chiederemo a lui. Magari lo chiederò anche a lei secondo la scaletta che mi stanno facendo all’interno del Grande Fratello”. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore, ma certamente la D’Urso, nonostante non si sia arrabbiata moltissimo, è comunque apparsa particolarmente infastidita da queste situazioni createsi nella Casa più spiata d’Italia.

