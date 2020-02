GF Vip, spunta il fuorionda che inchioda Pago e Serena Enardu. Pubblico infuriato: “Vi aspettiamo al varco”

L’ingresso di Serena Enardu al Grande Fratello Vip ha scombussolato gli equilibri della casa. Se ne sono accorti tutti, in primis alcuni inquilini, che in queste ore non si sono fatti problemi a criticare l’ingresso della fidanzata (ormai gli attriti di Temptation Island sono acqua passata) nel reality show di Alfonso Signorini.

Dopo il clamoroso addio nel falò della spiaggia di Temptation, Pago e Serena hanno vissuto questi mesi lontani. Una nuova vita per il cantante sardo ed ex di Miriana Trevisan, che non si è fatto scappare l'occasione d'oro di partecipare all'edizione 2020 del reality show più seguito della televisione italiana. L'esperienza di Pago procedeva bene: lui si divertiva, divertiva ed era visto da tutti uno dei migliori compagni di gioco. Più volte, infatti, il cantante si è salvato dalle nomination proprio grazie alle votazioni del migliore della casa.

















Ma da quando Serena Enardu è entrata al Grande Fratello Vip, sembra che le cose siano cambiate, e non solo all'interno della casa. Nella puntata di lunedì 3 febbraio, Fernanda Lessa e Fabio testi hanno commentato l'ingresso dell'ex tronista di Uomini e Donne non risparmiandole critiche accese. Solo 24 ore prima l'attore era sbottato alla vista della 'capanna dell'amore' costruita per vivere una notte di passione lontani dalle telecamere del Grande Fratello Vip.















"Ridicoli, sembrano i cartonari della stazione Termini. Vadano a trom**are a casa", aveva detto stizzito Testi. "Da quando Serena è entrata nella casa Pago sta meno con noi e sta sempre con lei, questo lo danneggia per il gioco, perché per vincere è importante quello che fai nella casa", ha spiegato invece Fernanda Lessa durante la diretta di lunedì. Anche da casa il pubblico non è contento dell'ingresso di Serena, accusata dalla maggior parte del pubblico di aver fatto l'ingresso a casa colo per pubblicità.









🚨 LA STRATEGIA DI PAGO & SERENA 🚨 Pago: “Chi si mette contro uno forte (Patrick)… appena vai in nomination sei finito.”

Serena: “Il pubblico è talmente dalla tua parte che se a te non piace quella persona automaticamente…”

Pago: “CERCA DI STARGLI VICINO…”#GFVIP pic.twitter.com/3Aw4PW7jit — Threshold ⛄️☃️🌨️ (@HeyThreshold) February 4, 2020

Da quando Serena è entrata anche Pago sta perdendo il sui appeal. Soprattutto dopo che un video pubblicato in rete ha rivelato le strategie della coppia. Patrick ha vinto la terza nomination e i due sono stati ripresi mentre commentavano l’ennesimo salvataggio del gieffino.

I due ex concorrenti di Temptation Island hanno capito che “chi si mette contro uno forte, appena va in nomination è finito”. I due bisbigliano ancora e Serena: “Perché il pubblico è talmente dalla tua parte che se a te non piace quella persona automaticamente va fuori”, “come dice lui, cerca di stargli vicino” le dice a bassa voce Pago. Ma i social sono insorti: “Non siamo scemi, capiamo chi gli sta vicino per convenienza. Vi aspettiamo al varco, Pago peggio di Serena”.

